Kinh tế

Google News

Chứng khoán đảo chiều, dòng tiền ồ ạt

Việt Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thị trường khởi sắc trong phiên chiều nay (24/9), dòng tiền trở lại mạnh mẽ, đặc biệt hướng vào nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán. VN-Index đảo chiều tăng vọt hơn 22 điểm.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng trở thành tâm điểm, với hàng loạt mã tăng mạnh. VPB (+5,7%), TCB (+3,5%), VIB (+3,3%), STB (+2,9%)… đồng loạt bứt phá, kéo chỉ số đi lên. Riêng VPB và TCB đóng góp gần 6 điểm cho VN-Index. Thanh khoản SHB vượt trội so với thị trường chung, hơn 3.200 tỷ đồng.

Đáng chú ý, HDB dẫn đầu nhóm ngân hàng, tăng trần lên mức 30.700 đồng/cổ phiếu sau thông tin Chứng khoán HD - công ty liên kết của HDBank muốn góp hơn 1.000 tỷ đồng vào sàn giao dịch tài sản mã hóa.

Cụ thể, HDS dự kiến chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để huy động tối đa 7.307 tỷ đồng, trong đó kế hoạch sử dụng vốn cho thấy, 1.470 tỷ đồng để góp vốn vào doanh nghiệp vận hành sàn giao dịch tài sản mã hóa khi đơn vị này nâng vốn lên 10.000 tỷ đồng. Công ty dự kiến mang tên CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa HD.

chứng khoán.jpg
Thị trường khởi sắc trong phiên chiều, dòng tiền trở lại mạnh mẽ, đặc biệt hướng vào nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán.

Vốn nhạy cảm với diễn biến thị trường, cổ phiếu nhóm chứng khoán cũng đồng loạt đảo chiều, với SSI, VIX, VND, SHS, VCI, HCM, MBS… tăng giá. SSI thanh khoản cao thứ 2 toàn sàn, hơn 1.428 tỷ đồng.

Trong bối cảnh thị trường hồi phục, các nhóm thép, dầu khí, bán lẻ… đều phát tín hiệu tích cực. Một số mã tăng ấn tượng như CEO (+6,8%), Tuy nhiên, các mã bất động sản có sự phân hoá, với CCI (+7,0%), DIG (+5,4%), PDR (+3,4%), song VHM lại giảm 1,1% và trở thành cổ phiếu lấy đi nhiều điểm số nhất của thị trường.

Sau chuỗi phiên thanh khoản sụt giảm, dòng tiền quay trở lại mạnh mẽ ở các nhóm dẫn dắt, đặc biệt là ngân hàng và chứng khoán. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 22,2 điểm (1,36%) lên 1.657,46 điểm, HNX-Index tăng 4,27 điểm (1,56%) lên 277,28 điểm. UPCoM-Index giảm 0,37 điểm (0,34%) xuống 109,65 điểm.

Thanh khoản gia tăng, giá trị giao dịch HoSE hơn 26.700 tỷ đồng, tăng 15% so với phiên trước. Trong khi đó, giao dịch khối ngoại tiếp tục là điểm trừ, với việc bán ròng mạnh hơn 1.500 tỷ đồng, tập trung tại VHM (245 tỷ đồng), SSI (198 tỷ đồng), VPB (123 tỷ đồng), VCI (104 tỷ đồng)…

Việt Linh
#thị trường chứng khoán #ngân hàng #chứng khoán #VN-Index #dòng tiền

