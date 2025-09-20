Bán 'chui' cổ phiếu, người liên quan lãnh đạo doanh nghiệp bị phạt

TPO - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa xử phạt một số trường hợp vi phạm trên thị trường chứng khoán. Cá nhân "bán chui" cổ phiếu, nhiều doanh nghiệp công bố sai thông tin.

Theo đó, ông Nguyễn Nghĩa Dũng, người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Ngọc Loan - Chủ tịch HĐQT CTCP Thương mại SMC (mã chứng khoán: SMC) - bị phạt 100 triệu đồng.

Lý do là ông Dũng bán 780.000 cổ phiếu SMC trong tháng 3/2024 (tương ứng 7,8 tỷ đồng mệnh giá) nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch theo quy định.

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước còn xử phạt CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Vinahud 85 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt do không công bố thông tin giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế quý II/2023 lỗ, chuyển từ lãi cùng kỳ năm trước sang lỗ.

Ngoài ra, công ty công bố thông tin không đúng thời hạn đối với loạt tài liệu quan trọng như báo cáo tài chính 2023-2024 đã kiểm toán, báo cáo thường niên 2023-2024 và một số nghị quyết HĐQT liên quan đến việc chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH Mê Linh Thịnh Vượng cũng như hợp đồng hợp tác kinh doanh với CTCP VNI Invest.

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt một số trường hợp vì các vi phạm trên thị trường chứng khoán.

Trường hợp khác, Công ty CP Chế biến Gỗ Đức Thành bị phạt 202,5 triệu đồng vì nhiều vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán.

Công ty bị phạt 65 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn đối với các tài liệu như báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023, công văn thay đổi mô hình công ty, và nghị quyết HĐQT về phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP.

Ngoài ra, Gỗ Đức Thành bị phạt 137,5 triệu đồng do vi phạm quy định giao dịch với cổ đông, người nội bộ và người có liên quan, khi cung cấp khoản vay cho cổ đông đồng thời là người nội bộ trong các năm 2023–2024.

Công ty CP Xây dựng Thủy lợi 42 bị phạt 92,5 triệu đồng, do không công bố thông tin theo quy định đối với hàng loạt tài liệu quan trọng, gồm báo cáo tài chính kiểm toán các năm 2022-2024, nghị quyết và biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên 2023-2025, báo cáo thường niên 2022-2024 và báo cáo tình hình quản trị công ty giai đoạn 2022-2025.

Cũng vì lỗi công bố thông tin, CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long (trụ sở tại Hà Nội) 150 triệu đồng. Theo đó, công ty đã công bố thông tin sai lệch về lợi nhuận sau thuế năm 2024 giữa báo cáo tài chính quý IV và báo cáo tài chính đã kiểm toán. Ngoài tiền phạt, doanh nghiệp còn bị buộc cải chính, hủy bỏ thông tin sai lệch theo quy định.