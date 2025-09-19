Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Điểm sáng hiếm hoi trong phiên giao dịch chứng khoán hôm nay

Việt Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hàng loạt mã ngân hàng chìm trong sắc đỏ: STB giảm 3,16%, BID lùi 2,45%, EIB mất 2,06%, VCB giảm 1,41%, VPB và HDB cũng mất trên 1%. Nhóm ngân hàng là tác nhân chính kéo chỉ số đi xuống.

Dù bối cảnh vĩ mô quốc tế đang có tín hiệu hỗ trợ như việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất, và trong nước là kỳ vọng nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, nhưng diễn biến thị trường hôm nay (19/9) cho thấy tâm lý thận trọng và áp lực bán chiếm ưu thế.

img-3142.jpg
VIC ngược dòng thị trường, đóng góp hơn 7 điểm.

Điểm sáng hiếm hoi của thị trường là cổ phiếu VIC, khi tăng mạnh 5,66% và trở thành trụ đỡ lớn nhất, đóng góp gần 7 điểm cho VN-Index. Tuy nhiên, đà bứt phá đơn lẻ của VIC là không đủ để cân bằng trước áp lực bán mạnh ở nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm ngân hàng. Hàng loạt mã ngân hàng chìm trong sắc đỏ: STB giảm 3,16%, BID lùi 2,45%, EIB mất 2,06%, VCB giảm 1,41%, VPB và HDB cũng mất trên 1%. Nhóm ngân hàng là tác nhân chính kéo chỉ số đi xuống.

Bên cạnh ngân hàng, nhóm chứng khoán cũng chịu áp lực bán. VIX giảm gần 5%, VND mất 2,78%, SSI giảm 1,1%, trong khi phần lớn các cổ phiếu khác cùng ngành đồng loạt điều chỉnh. MBS và SBS giữ được sắc xanh nhẹ, nhưng không đủ để tạo điểm nhấn.

Ngược lại, nhóm bất động sản lại có sự phân hóa mạnh. Một số mã ghi nhận dòng tiền tích cực và tăng khá tốt: NVL (+5,63%), CEO (+3,38%), CII (+2,18%), SCR (+2,08%)… Trong khi đó, các bluechip cùng họ như VHM (-1,74%), VRE (-2,48%), KBC (-1,63%) tiếp tục suy yếu. Sự trái chiều này cho thấy dòng tiền chỉ chọn lọc ở một số cổ phiếu, thay vì lan tỏa toàn ngành.

Thanh khoản toàn thị trường đạt hơn 30.873 tỷ đồng, tăng gần 5% so với phiên trước, chủ yếu đến từ những giao dịch cuối phiên, nhiều khả năng liên quan đến hoạt động cơ cấu danh mục của các quỹ ETF. Cả hai chỉ số STOXX Vietnam Total Market Liquid Index và MarketVector Vietnam Local Index đã công bố kết quả cơ cấu danh mục mới. Các thay đổi sẽ được thực hiện trong tuần này, ngày 19/9 và danh mục mới chính thức có hiệu lực từ ngày 22/9.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index lùi 6,56 điểm (-0,39%) về 1.658,62 điểm. HNX-Index giảm 0,25% xuống 276,24 điểm, trong khi UPCoM-Index nhích nhẹ xuống 111,01 điểm (-0,08%). Thanh khoản toàn thị trường hơn 30.873 tỷ đồng.

Việt Linh
#Chứng khoán Việt Nam #VN-Index #Vingroup #Cổ phiếu VIC #Thị trường chứng khoán #Ngân hàng #Chứng khoán

Xem thêm

Cùng chuyên mục