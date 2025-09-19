Điểm sáng hiếm hoi trong phiên giao dịch chứng khoán hôm nay

TPO - Hàng loạt mã ngân hàng chìm trong sắc đỏ: STB giảm 3,16%, BID lùi 2,45%, EIB mất 2,06%, VCB giảm 1,41%, VPB và HDB cũng mất trên 1%. Nhóm ngân hàng là tác nhân chính kéo chỉ số đi xuống.

Dù bối cảnh vĩ mô quốc tế đang có tín hiệu hỗ trợ như việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất, và trong nước là kỳ vọng nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, nhưng diễn biến thị trường hôm nay (19/9) cho thấy tâm lý thận trọng và áp lực bán chiếm ưu thế.

VIC ngược dòng thị trường, đóng góp hơn 7 điểm.

Điểm sáng hiếm hoi của thị trường là cổ phiếu VIC, khi tăng mạnh 5,66% và trở thành trụ đỡ lớn nhất, đóng góp gần 7 điểm cho VN-Index. Tuy nhiên, đà bứt phá đơn lẻ của VIC là không đủ để cân bằng trước áp lực bán mạnh ở nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm ngân hàng. Hàng loạt mã ngân hàng chìm trong sắc đỏ: STB giảm 3,16%, BID lùi 2,45%, EIB mất 2,06%, VCB giảm 1,41%, VPB và HDB cũng mất trên 1%. Nhóm ngân hàng là tác nhân chính kéo chỉ số đi xuống.

Bên cạnh ngân hàng, nhóm chứng khoán cũng chịu áp lực bán. VIX giảm gần 5%, VND mất 2,78%, SSI giảm 1,1%, trong khi phần lớn các cổ phiếu khác cùng ngành đồng loạt điều chỉnh. MBS và SBS giữ được sắc xanh nhẹ, nhưng không đủ để tạo điểm nhấn.

Ngược lại, nhóm bất động sản lại có sự phân hóa mạnh. Một số mã ghi nhận dòng tiền tích cực và tăng khá tốt: NVL (+5,63%), CEO (+3,38%), CII (+2,18%), SCR (+2,08%)… Trong khi đó, các bluechip cùng họ như VHM (-1,74%), VRE (-2,48%), KBC (-1,63%) tiếp tục suy yếu. Sự trái chiều này cho thấy dòng tiền chỉ chọn lọc ở một số cổ phiếu, thay vì lan tỏa toàn ngành.

Thanh khoản toàn thị trường đạt hơn 30.873 tỷ đồng, tăng gần 5% so với phiên trước, chủ yếu đến từ những giao dịch cuối phiên, nhiều khả năng liên quan đến hoạt động cơ cấu danh mục của các quỹ ETF. Cả hai chỉ số STOXX Vietnam Total Market Liquid Index và MarketVector Vietnam Local Index đã công bố kết quả cơ cấu danh mục mới. Các thay đổi sẽ được thực hiện trong tuần này, ngày 19/9 và danh mục mới chính thức có hiệu lực từ ngày 22/9.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index lùi 6,56 điểm (-0,39%) về 1.658,62 điểm. HNX-Index giảm 0,25% xuống 276,24 điểm, trong khi UPCoM-Index nhích nhẹ xuống 111,01 điểm (-0,08%). Thanh khoản toàn thị trường hơn 30.873 tỷ đồng.