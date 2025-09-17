Sắc đỏ lan rộng, cổ phiếu Vingroup gây bất ngờ

TPO - Chứng khoán ghi nhận sắc đỏ lan rộng, VN-Index giảm điểm nhanh trong nửa cuối phiên chiều nay (17/9). Nỗ lực ngược dòng từ các mã nhóm Vingroup không đỡ nổi thị trường.

Trong phần lớn thời gian buổi sáng, thị trường diễn biến giằng co trong biên độ hẹp. Tuy nhiên, sau 14h, lực bán lan rộng đã nhanh chóng đẩy hàng loạt cổ phiếu lớn nhỏ chìm trong sắc đỏ. Tâm lý thận trọng của nhà đầu tư thể hiện rõ, khi dòng tiền đứng ngoài quan sát thay vì bắt đáy mạnh mẽ như những phiên trước.

Nhóm ngân hàng - trụ cột của thị trường - đồng loạt giảm sâu. Các mã vốn hóa lớn như BID, CTG, TCB, VPB, MBB và VCB mất từ 1-3%, tác động mạnh nhất đến đà giảm của VN-Index. Việc nhóm ngân hàng suy yếu cho thấy dòng tiền ngắn hạn chưa có dấu hiệu quay lại nhóm cổ phiếu dẫn dắt.

Lực bán lan rộng đã nhanh chóng đẩy hàng loạt cổ phiếu lớn nhỏ chìm trong sắc đỏ phiên chiều nay.

Cổ phiếu chứng khoán cũng không tránh khỏi áp lực bán mạnh. Các mã SSI, VND, SHS, VCI đều lao dốc trên 2-4%, phản ánh sự bi quan của nhà đầu tư trước triển vọng ngắn hạn. Thanh khoản sụt giảm càng khiến nhóm này mất đi động lực phục hồi.

Bất động sản tiếp tục chịu áp lực lớn khi nhiều cổ phiếu midcap và penny như DIG, DXG, KBC, SCR, HQC giảm mạnh. Dù VHM giữ được sắc xanh và VIC bất ngờ tăng tốt, nhưng đà hồi phục của nhóm Vingroup không đủ sức cân bằng áp lực bán trên diện rộng.

Nhóm thép cũng ghi nhận sự suy yếu rõ rệt. Các mã đầu ngành như HPG, HSG, NKG mất từ 2-4%, phản ánh kỳ vọng kém tích cực về nhu cầu tiêu thụ cuối năm. Sự đi xuống của thép cùng với bất động sản càng khiến tâm lý thị trường thêm bi quan.

Điểm sáng hiếm hoi của phiên là VIC, khi cổ phiếu này ngược dòng tăng mạnh, đóng góp tích cực cho chỉ số. Tuy nhiên, mức tăng của một vài mã trụ cột không đủ bù đắp áp lực bán trên diện rộng, khiến độ rộng thị trường nghiêng hẳn về bên giảm với hơn 200 cổ phiếu trên HoSE điều chỉnh.

VN-Index đang chịu áp lực chốt lời mạnh sau giai đoạn hồi phục ngắn hạn. Vùng hỗ trợ gần của chỉ số nằm quanh mốc 1.660 - 1.670 điểm, trong khi vùng kháng cự mới được xác lập ở mức 1.700 điểm.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 9,93 điểm (0,59%) xuống 1.670,97 điểm, HNX-Index giảm 1,35 điểm (0,48%) xuống 277,63 điểm. UPCoM-Index tăng 0,46 điểm (0,41%) lên 111,78 điểm. Thanh khoản giảm mạnh, với giá trị giao dịch HoSE hơn 32.100 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng hơn 116 tỷ đồng, tập trung vào MSN, VPB, VHM…