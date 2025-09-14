Sau 4 phiên hồi phục, chứng khoán tuần tới có giữ được nhịp tăng?

TPO - VN-Index vừa có chuỗi 4 phiên tăng liên tiếp, lấy lại toàn bộ số điểm đã mất trong tuần qua. Tuy nhiên, thanh khoản vẫn ở mức thấp, khối ngoại tiếp tục bán ròng, khiến triển vọng thị trường tuần tới được dự báo phân hóa. Việc lọc cổ phiếu giai đoạn này của nhà đầu tư trở nên khó khăn hơn.

Sau khi tạo đỉnh ngắn hạn đầu tháng 9, VN-Index tuần qua tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh mạnh, có thời điểm rơi hơn 40 điểm về sát vùng 1.600. Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy gia tăng đã giúp thị trường hồi phục trong 4 phiên liên tiếp cuối tuần. Kết tuần, VN-Index tăng nhẹ 0,02%, đóng cửa tại 1.667,26 điểm, lấy lại toàn bộ số điểm đã mất.

Động lực phục hồi chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, với các mã nổi bật như VIC, HPG, MWG và HVN. Bên cạnh đó, cổ phiếu midcap cũng thu hút dòng tiền trở lại sau nhịp điều chỉnh, đặc biệt ở các nhóm xây dựng, đầu tư công, thép và dầu khí. Dù vậy, thanh khoản cả tuần vẫn thấp hơn mức bình quân 20 phiên, cho thấy động lực bứt phá mạnh chưa thực sự hình thành.

Ở chiều ngược lại, khối ngoại tiếp tục bán ròng xuyên suốt tuần, tập trung vào các cổ phiếu HPG, MWG và MBB.

VN-Index đang giữ chuỗi 4 phiên hồi phục liên tiếp.

Theo nhóm phân tích của Chứng khoán Vietcombank (VCBS), dù VN-Index có chuỗi 4 phiên hồi phục liên tiếp, thanh khoản vẫn duy trì ở mức thấp hơn trung bình 20 phiên, cho thấy sự phân hóa giữa các nhóm ngành và cổ phiếu.

Với bối cảnh hiện tại, VCBS khuyến nghị nhà đầu tư nên chọn lọc cổ phiếu có tín hiệu phục hồi rõ rệt sau khi điều chỉnh về vùng hỗ trợ cứng, với mức giá chiết khấu hấp dẫn và có sự tham gia của dòng tiền gần đây để giải ngân trong tuần tới. Một số nhóm ngành đáng chú ý như bán lẻ, thép, ngân hàng và chứng khoán.

Ông Trần Hoàng Sơn - Giám đốc Chiến lược thị trường, CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) - cho rằng sắp tới nhà đầu tư sẽ đón nhận nhiều thông tin quan trọng từ quốc tế, trong đó có quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). “Thời điểm này, không còn là câu chuyện Fed có hạ hay không, mà là hạ như thế nào và với tần suất ra sao”, ông Sơn nhấn mạnh.

Theo ông, các dữ liệu mới công bố về thị trường lao động Mỹ, như bảng lương phi nông nghiệp và tỷ lệ thất nghiệp, cho thấy đà tăng trưởng đang chậm lại, rủi ro suy thoái hiện hữu. Điều này khiến kỳ vọng Fed hạ lãi suất ngay trong tháng 9 tăng lên tới hơn 90%. Thị trường thậm chí đang nghiêng về kịch bản Fed hạ 3 lần trong năm nay, thay vì 2 lần như dự báo trước đó.

Ông Sơn cũng chỉ ra rằng, nhiều ngân hàng trung ương lớn khác như BOE, ECB hay BOC đã đi trước với động thái nới lỏng, nên khi Fed chính thức giảm lãi suất, áp lực tỷ giá đối với Việt Nam sẽ dịu bớt, tạo tín hiệu tích cực cho các lớp tài sản, trong đó có chứng khoán.

Về trong nước, các số liệu tháng 8 cho thấy tăng trưởng xuất nhập khẩu, bán lẻ và sản xuất đều phục hồi, ủng hộ khả năng GDP quý III đạt trên 8%. Tuy nhiên, biến động tỷ giá gần đây có thể ảnh hưởng đến dòng vốn ngoại, khiến khối này tạm thời thận trọng. Dù vậy, ông Sơn dự báo, nhà đầu tư nước ngoài nhiều khả năng sẽ quay lại mua ròng từ cuối năm nay sang đầu năm sau.

Chứng khoán trong năm nay còn dư địa tăng trưởng, với sự tác động của xu hướng nới lỏng chính sách tiền tệ, cũng như câu chuyện thanh khoản. Động lực tăng trưởng đến từ chính sách nới lỏng tài khoá và tiền tệ mạnh mẽ. Dư nợ tăng trưởng tín dụng toàn nền kinh tế riêng nửa đầu năm nay là hơn 10% và dự báo cho cả năm có thể đạt trên 20%. Nếu con số này đạt được, năm nay sẽ là một trong những năm có chính sách nới lỏng mạnh mẽ nhất, đặc biệt từ thời điểm xảy ra COVID-19.