Kinh tế

Google News

Cổ phiếu họ Vin lập kỷ lục, nhóm ngân hàng 'nằm sàn'

Việt Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Phiên giao dịch hôm nay (25/8), cổ phiếu VIC tăng 5,6%, thiết lập mức đỉnh mới. Trong khi đó, nhóm ngân hàng vẫn bị bán mạnh, có cổ phiếu đã giảm sàn liên tục 2 phiên.

Cụ thể, VIC tăng 5,6% lên 131.000 đồng/cổ phiếu, thiết lập mức đỉnh mới. Vốn hóa Vingroup vượt 508.000 tỷ đồng (gần 20 tỷ USD), cao nhất lịch sử và chỉ xếp sau Vietcombank (hơn 531.000 tỷ đồng). Forbes cập nhật tài sản của ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Vingroup - hiện là 13,2 tỷ USD, giàu nhất Việt Nam và xếp thứ 208 thế giới.

Trong một diễn biến khác, đà giảm lan rộng trên thị trường, các cổ phiếu vốn hoá lớn, trụ cột nhóm ngân hàng đồng loạt điều chỉnh. Toàn bộ 27 cổ phiếu ngân hàng trên sàn giảm giá, với EIB đã bước sang phiên thứ 3 liên tiếp giảm sàn.

Hôm nay, VIB, TPB, OCB, MSB cũng giảm hết biên độ. VPB giảm 6,8% xuống sát giá sàn 33.500 đồng/cổ phiếu, đồng thời là mã giao dịch tiêu cực nhất, tác động làm VN-Index giảm 4,6 điểm.

screen-shot-2025-08-25-at-155341.png
Cổ phiếu ngân hàng tiếp tục bị bán mạnh.

Cổ phiếu ngân hàng cũng là ngành chiếm áp đảo trong nhóm khiến thị trường mất điểm, lần lượt với BID, TCB, CTG, ACB, VCB, LPB, VIB và STB. 9/10 cổ phiếu tiêu cực nhất thuộc nhóm nhà băng. Mã còn lại là BSR, cũng có phiên thứ 2 liên tiếp giảm sàn. Tuần trước, cổ phiếu này từng gây chú ý khi tăng giá 5/5 phiên, trong đó có tới 4 phiên tăng trần.

Các mã giảm sàn còn xuất hiện ở nhóm bất động sản (CII, HU1, HAR), chứng khoán (VDS, TVS)… Trong khi đó, thị trường ghi nhận một số cổ phiếu ngược dòng, đáng chú ý có HAG của Hoàng Anh Gia Lai tăng trần, với hơn 43,4 triệu cổ phiếu sang tay. Vừa qua, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) đã ban hành quyết định đưa cổ phiếu HAG ra khỏi diện cảnh báo kể từ ngày mai (26/8).

VIC đóng vai trò trụ đỡ, với hơn 6 điểm đóng góp cho VN-Index. Cổ phiếu bật tăng 5,56%. Một số cổ phiếu lớn khác như SSI, GAS, VHM, VJC… cũng có giao dịch tích cực hơn thị trường chung.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 31,44 điểm (1,91%) xuống 1.614,03 điểm. HNX-Index giảm 5,9 điểm (2,17%) xuống 266,58 điểm. UPCoM-Index giảm 0,68 điểm (0,62%) xuống 108,58 điểm.

Thanh khoản giảm đáng kể, với giá trị giao dịch HoSE hơn 41.800 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng gần 1.800 tỷ đồng, tập trung vào HPG, VPB, STB, VHM, FPT, CTG.

Việt Linh
#cổ phiếu ngân hàng #giảm sàn #VN-Index #thị trường chứng khoán #bất động sản #chứng khoán #giao dịch chứng khoán

