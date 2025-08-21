Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Cổ phiếu ngân hàng đua trần, lãnh đạo và người nhà mạnh tay 'gom'

Việt Linh
TPO - Thị trường chứng khoán hôm nay (21/8) tiếp tục có phiên “xanh vỏ đỏ lòng”, dù số mã giảm giá chiếm áp đảo, nhưng VN-Index vẫn tăng hơn 23 điểm nhờ sự dẫn dắt của nhóm ngân hàng. Chỉ số chính lập đỉnh mới ở mức 1.688 điểm.

Dòng tiền đổ mạnh vào nhóm ngân hàng, đưa loạt cổ phiếu tăng trần. OCB, SSB, VIB, TPB, MSB cùng tăng hết biên độ. VPB dẫn đầu nhóm dẫn dắt thị trường, với đóng góp gần 4 điểm cho VN-Index. Lần lượt theo sau là BID, VCB, LPB, ACB…

screen-shot-2025-08-21-at-145912.png
Loạt cổ phiếu ngân hàng cùng tăng trần.

Cùng với đà tăng của cổ phiếu, nhóm ngân hàng đang gây chú ý với loạt thông tin mua vào của lãnh đạo, người nhà. Tại VPBank, Phạm Thị Nhung, Thành viên HĐQT đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu VPB, giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 26/8 đến 24/9.

Nếu giao dịch thành công, bà Nhung sẽ nâng sở hữu tại ngân hàng lên 46,1 triệu cổ phiếu, tương ứng 0,58%. Trước đó, 2 con gái của Phó Chủ tịch VPBank Bùi Hải Quân cũng đăng ký mua 40 triệu cổ phiếu, thời gian từ 25/8 đến 23/9.

Tại SeABank, bà Nguyễn Thị Nga – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT - vừa đăng ký mua 3 triệu cổ phiếu từ ngày 25/8 đến 23/9, nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ. Hiện tại, bà Nga sở hữu hơn 117 triệu cổ phiếu SSB, tương ứng 4,1% vốn điều lệ, và có thể nâng lên hơn 120 triệu cổ phiếu nếu giao dịch thành công.

Bên cạnh nhóm ngân hàng, sự đồng thuận còn ghi nhận ở các mã vốn hoá lớn VN30. 24/30 mã tăng giá, VN30-Index tăng mạnh 46 điểm.

Trong khi đó phần còn lại của thị trường, nhiều nhóm ngành như bất động sản, xây dựng, dầu khí, hoá chất… đều có sắc đỏ áp đảo. Cổ phiếu bất động sản với NVL, PDR, DIG, CEO, DXG, KDH, NLG… đồng loạt giảm giá, mức giảm ở nhiều mã trên 3%. Dòng tiền “nóng” ở một số mã đầu cơ cũng có động thái chốt lời.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 23,64 điểm (1,42%) lên 1.688 điểm. HNX-Index tăng 0,66 điểm (0,23%) lên 284,39 điểm. UPCoM-Index tăng 0,9 điểm (0,82%) lên 110,58 điểm. Thanh khoản sụt giảm nhưng vẫn ở mức cao, với giá trị giao dịch HoSE gần 51.000 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng hơn 2.500 tỷ đồng với VPB, HPG, CTG, GEX…

Việt Linh
#VN-Index #ngân hàng #VPBank #bất động sản #chứng khoán #cổ phiếu ngân hàng #thị trường chứng khoán

