Kinh tế

Google News

VN-Index đảo chiều ngoạn mục 'phút 89'

Việt Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bất chấp sắc đỏ lấn át với gần 260 cổ phiếu, VN-Index cuối phiên hôm nay (20/8) vẫn đảo chiều ngoạn mục, tăng hơn 10 điểm nhờ sự dẫn dắt của nhóm ngân hàng.

Áp lực bán lan rộng, thị trường ngập trong sắc đỏ. VN-Index có thời điểm rơi hơn 30 điểm, nhà đầu tư đẩy mạnh chốt lời sau chuỗi phiên tăng mạnh. Tuy nhiên, qua giờ nghỉ trưa, chỉ số chính thu hẹp đà giảm khi nhóm VN30 giao dịch tích cực hơn.

Trụ kéo của thị trường tiếp tục là các mã ngân hàng, đồng thời với sự trở lại của nhóm Vingroup. VIC, VHM lần lượt là 2 cổ phiếu giao dịch tích cực nhất, đóng góp hơn 10 điểm cho chỉ số chính. Bộ đôi cổ phiếu cùng có mức tăng trên 5%.

bài qui 1 1.jpg
VN-Index cuối phiên đảo chiều tăng hơn 10 điểm nhờ sự dẫn dắt của nhóm ngân hàng.

Với nhóm ngân hàng, LPB, VPB, VIB tăng trần. Cổ phiếu VPB liên tục lập đỉnh mới, có 3 phiên liên tiếp tăng trần, hiện ở mức 36.550 đồng/cổ phiếu. Trong bối cảnh cố phiếu tăng mạnh, VPBank vừa công bố thông tin liên quan đến giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến lãnh đạo ngân hàng. Hai con gái của Phó Chủ tịch HĐQT VPBank Bùi Hải Quân đăng ký mua 40 triệu cổ phiếu VPB, đưa tỷ lệ sở hữu gia đình ông Quân tại ngân hàng lên gần 2,5%.

Trong khi đó, với áp lực chốt lời lan rộng, nhiều mã ngân hàng như BID, SHB, MBB, ACB, VCB, HDB… đã quay đầu điều chỉnh. Vừa qua, các cổ phiếu nhà băng liên tục tăng giá. CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) vừa đăng ký bán ra 20 triệu cổ phiếu SHB trong khoảng thời gian từ 21/8 - 17/9 theo phương thức thỏa thuận trên sàn.

Chứng khoán SHS đăng ký bán cổ phiếu Ngân hàng SHB trong bối cảnh giá cổ phiếu tăng vọt chỉ trong hơn 1 tháng qua. Đầu tháng 7, cổ phiếu này ở mức hơn 11.000 đồng/đơn vị, và vừa qua (ngày 15/8) đã lên ngưỡng 20.850 đồng/cổ phiếu.

Trong khi sắc đỏ bao trùm nhóm bất động sản thì KBC vẫn ngược dòng, có phiên thứ 3 liên tiếp tăng trần. Tại nhóm dầu khí, BSR gây chú ý với việc tiếp tục đóng cửa ở mức trần. Đây là một trong số các cổ phiếu giao dịch tích cực hơn thị trường chung trong phiên “xanh vỏ đỏ lòng” hôm nay.

VN-Index tăng 10,16 điểm (0,61%) lên 1.664,36 điểm, trong khi HNX-Index giảm 2,72 điểm (0,95%) xuống 283,73 điểm. UPCoM-Index giảm nhẹ 0,09% xuống 109,68 điểm. Thanh khoản tăng vọt trước áp lực bán mạnh trên thị trường, giá trị giao dịch HoSE hơn 68.000 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng 241 tỷ đồng, tập trung vào VPB, FPT, CII, VND, HPG, GEX…

Việt Linh
#ngân hàng #VN-Index #chứng khoán #VPBank #cổ phiếu ngân hàng #thị trường chứng khoán #đầu tư

