Cổ phiếu bất động sản, dầu khí nổi sóng

TPO - Mở cửa tuần giao dịch mới, chứng khoán trong nước lấy lại đà tăng, bất chấp áp lực chốt lời ở nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn. Hôm nay (18/8), nhóm bất động sản, dầu khí nổi sóng.

Nhóm VN30 phân hoá rõ rệt, với số cổ phiếu giảm giá chiếm áp đảo - 17 mã giảm, trong khi 12 mã tăng. Động lực dẫn dắt thị trường vắng bóng nhiều đại diện VN30.

Trong nhóm ngân hàng, TPB, EIB tăng 2-3%, ACB và SHB chỉ nhích nhẹ quanh 1-2%, trong khi MBB, CTG, HDB và BID đều giảm. Ở nhóm chứng khoán, VIX tăng mạnh 6,63%, trái ngược với SSI, STB và VCI giảm khoảng 1-2%.

Bất động sản gây chú ý với loạt cổ phiếu như PDR, KBC, HDG, CRE tăng trần. Giao dịch của nhóm này tương đối tích cực so với thị trường chung.

Cổ phiếu dầu khí đồng loạt tăng giá.

Nhóm dầu khí cũng có diễn biến đáng chú ý, BSR có phiên thứ 2 liên tiếp tăng trần, sau thông tin lấy ý kiến cổ đông về việc tăng vốn. Trong thông báo mới nhất, CTCP Lọc hóa Dầu Bình Sơn (mã BSR) cho biết, ngày 27/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, liên quan việc thông qua phương án tăng vốn điều lệ.

Trước đó, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam - PVN) đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ của BSR lên hơn 20.000 tỷ đồng, từ mức 31.000 tỷ đồng lên 50.073 tỷ đồng (tương đương gần 2 tỷ USD).

Nhóm dầu khí còn có PET tăng trần. Tháng qua, cổ phiếu này tăng giá gần 50%, đang giao dịch ở mức 38.600 đồng cổ phiếu. Trong bối cảnh cổ phiếu tăng mạnh, CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (mã PET) vừa công bố báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Phạm Thị Hồng Diệp, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc công ty. Theo đó, từ ngày 1-11/8, bà Diệp đã bán ra toàn bộ 153.300 cổ phiếu PET.

Cũng trong khoảng thời gian này, từ ngày 6/8-4/9, 4 lãnh đạo khác của PET đăng ký bán cổ phiếu. Nếu giao dịch thành công, các lãnh đạo này sẽ không còn sở hữu cổ phiếu nào của PET.

Cụ thể, ông Vũ Tiến Dương - thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc PET - đăng ký bán toàn bộ 399.250 cổ phiếu. Ông Hồ Minh Việt - thành viên HĐQT - đăng ký bán 209.100 cổ phiếu. Ngoài ra, hai Phó Tổng giám đốc là ông Huỳnh Văn Ngân và ông Hồ Hoàng Nguyên Vũ muốn bán ra lần lượt 297.000 cổ phiếu và 78.020 cổ phiếu.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 6,37 điểm (0,39%) lên 1.636,37 điểm; HNX-Index tăng 1,53 điểm (0,54%). UPCoM-Index giảm 0,64 điểm (0,58%). Thanh khoản sụt giảm, giá trị giao dịch toàn thị trường đạt gần 50.000 tỷ đồng. Khối ngoại cũng tiếp tục bán ròng hơn 2.068 tỷ đồng, tập trung vào SHB, VPB, FPT, VIX, MBB, CTG…