Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Cổ phiếu bất động sản, dầu khí nổi sóng

Việt Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Mở cửa tuần giao dịch mới, chứng khoán trong nước lấy lại đà tăng, bất chấp áp lực chốt lời ở nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn. Hôm nay (18/8), nhóm bất động sản, dầu khí nổi sóng.

Nhóm VN30 phân hoá rõ rệt, với số cổ phiếu giảm giá chiếm áp đảo - 17 mã giảm, trong khi 12 mã tăng. Động lực dẫn dắt thị trường vắng bóng nhiều đại diện VN30.

Trong nhóm ngân hàng, TPB, EIB tăng 2-3%, ACB và SHB chỉ nhích nhẹ quanh 1-2%, trong khi MBB, CTG, HDB và BID đều giảm. Ở nhóm chứng khoán, VIX tăng mạnh 6,63%, trái ngược với SSI, STB và VCI giảm khoảng 1-2%.

Bất động sản gây chú ý với loạt cổ phiếu như PDR, KBC, HDG, CRE tăng trần. Giao dịch của nhóm này tương đối tích cực so với thị trường chung.

screen-shot-2025-08-18-at-162123.png
Cổ phiếu dầu khí đồng loạt tăng giá.

Nhóm dầu khí cũng có diễn biến đáng chú ý, BSR có phiên thứ 2 liên tiếp tăng trần, sau thông tin lấy ý kiến cổ đông về việc tăng vốn. Trong thông báo mới nhất, CTCP Lọc hóa Dầu Bình Sơn (mã BSR) cho biết, ngày 27/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, liên quan việc thông qua phương án tăng vốn điều lệ.

Trước đó, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam - PVN) đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ của BSR lên hơn 20.000 tỷ đồng, từ mức 31.000 tỷ đồng lên 50.073 tỷ đồng (tương đương gần 2 tỷ USD).

Nhóm dầu khí còn có PET tăng trần. Tháng qua, cổ phiếu này tăng giá gần 50%, đang giao dịch ở mức 38.600 đồng cổ phiếu. Trong bối cảnh cổ phiếu tăng mạnh, CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (mã PET) vừa công bố báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Phạm Thị Hồng Diệp, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc công ty. Theo đó, từ ngày 1-11/8, bà Diệp đã bán ra toàn bộ 153.300 cổ phiếu PET.

Cũng trong khoảng thời gian này, từ ngày 6/8-4/9, 4 lãnh đạo khác của PET đăng ký bán cổ phiếu. Nếu giao dịch thành công, các lãnh đạo này sẽ không còn sở hữu cổ phiếu nào của PET.

Cụ thể, ông Vũ Tiến Dương - thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc PET - đăng ký bán toàn bộ 399.250 cổ phiếu. Ông Hồ Minh Việt - thành viên HĐQT - đăng ký bán 209.100 cổ phiếu. Ngoài ra, hai Phó Tổng giám đốc là ông Huỳnh Văn Ngân và ông Hồ Hoàng Nguyên Vũ muốn bán ra lần lượt 297.000 cổ phiếu và 78.020 cổ phiếu.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 6,37 điểm (0,39%) lên 1.636,37 điểm; HNX-Index tăng 1,53 điểm (0,54%). UPCoM-Index giảm 0,64 điểm (0,58%). Thanh khoản sụt giảm, giá trị giao dịch toàn thị trường đạt gần 50.000 tỷ đồng. Khối ngoại cũng tiếp tục bán ròng hơn 2.068 tỷ đồng, tập trung vào SHB, VPB, FPT, VIX, MBB, CTG…

Việt Linh
#dầu khí #bất động sản #chứng khoán #BN30 #tăng vốn #PET #Bình Sơn

Xem thêm

Cùng chuyên mục