Cổ phiếu ngân hàng gây thất vọng

TPO - Chứng khoán trong nước khép lại phiên giao dịch cuối tuần (22/8) với việc VN-Index giảm mạnh nhất từ đầu tháng, hơn 42 điểm. Diễn biến này diễn ra sau chuỗi phiên tăng nóng trước đó, đặc biệt ở nhóm ngân hàng.

Cổ phiếu ngân hàng hôm nay trở thành tâm điểm khi đồng loạt lao dốc. Nhiều mã giảm kịch sàn như VPB, SHB, EIB. VPB, EIB trắng bên mua, trong khi đến cuối phiên còn hàng triệu cổ phiếu dư bán sàn. Các mã khác như MBB, ACB, STB, EIB cũng giảm sâu từ 4–6%.

Nhiều mã giảm kịch sàn như VPB, SHB, TCB

Áp lực chốt lời đẩy thanh khoản tăng vọt SHB giao dịch hơn 2.930 tỷ đồng, VPB hơn 2.746 tỷ đồng, lần lượt đứng thứ 2 và 3 toàn thị trường về giá trị giao dịch, chỉ sau HPG. Cổ phiếu đầu ngành thép ‘sang tay’ hơn 3.500 tỷ đồng, thị giá giảm mạnh hơn 5%, cũng lọt top gây ảnh hưởng tiêu cực nhất thị trường.

Các cổ phiếu lớn khác trong VN30 cũng điều chỉnh: VJC, MSN, SSI, FPT… Thị trường ngập trong sắc đỏ, 275 mã sàn HoSE giảm giá. Cổ phiếu giảm mạnh nhất cũng là những mã vừa bứt phá mạnh. Sau 5 phiên liên tiếp tăng giá, trong đó 4 phiên tăng trần, BSR quay đầu giảm sàn xuống 27.850 đồng/cổ phiếu.

Nhóm bất động sản, với các mã nhỏ và vừa SCR HHS, LDG giảm sàn. Loạt cổ phiếu DIG, DXS, HPX, NRC, HQC, DRH điều chỉnh về sát mức sàn, đồng loạt giảm trên 6%.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 42,53 điểm (2,52%) xuống 1.645,47 điểm. HNX-Index giảm 11,91 điểm (4,19%) xuống 272,48 điểm. UPCoM-Index giảm 1,32 điểm (1,19%) xuống 109,26 điểm. Thanh khoản tăng mạnh trước áp lực bán, giá trị giao dịch HoSE gần 62.140 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng 1.541 tỷ đồng, tập trung vào HPG, VPB, OIL STB.

Trước phiên giảm mạnh hôm nay, nhiều cổ phiếu ngân hàng đã tăng mạnh, vượt đỉnh lịch sử. Áp lực điều chỉnh được dự báo sẽ diễn ra, do đà tăng của thị trường chỉ được dẫn dắt bởi một số nhóm ngành, liên tục tiến lên những đỉnh cao mới.

Nhóm phân tích của Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) cho rằng, thị trường đã gia tăng đầu cơ khá mạnh ở nhóm ngân hàng. Sau giai đoạn tăng nóng, thị trường đang phân hóa mạnh. Các vị thế đầu cơ ngắn hạn sẽ suy giảm. Nhà đầu tư nên đánh giá kỹ danh mục, xem xét bán các mã suy yếu khi. Thị trường sẽ trở lại các yếu tố định giá cơ bản, và dựa trên kỳ vọng kết quả kinh doanh quý III sắp đến.