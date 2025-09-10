Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Tiền vào chứng khoán 'hụt hơi'

Việt Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - VN-Index tiếp tục có phiên giao dịch giằng co, chỉ số chính đảo về cuối phiên hôm nay (10/9). Thanh khoản suy giảm, giá trị giao dịch HoSE giảm về dưới 30.000 tỷ đồng.

Dù chỉ số VN-Index hồi phục nhẹ, thanh khoản toàn thị trường tiếp tục suy giảm cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng. Sự phân hóa diễn ra trên diện rộng, số cổ phiếu giảm giá chiếm áp đảo với 171 mã trên HoSE.

Các trụ cột nhóm ngân hàng giữ sắc xanh, nhưng chưa tạo đột biến. CTG, VCB, TCB, MBB, VPB đồng loạt tăng trên dưới 1%, là những cổ phiếu giữ nhịp cho VN-Index. Tuy nhiên, biên độ tăng không lớn và dòng tiền tập trung hẹp.

screen-shot-2025-09-10-at-154321.png
Các trụ cột nhóm ngân hàng giữ sắc xanh, nhưng chưa tạo đột biến.

Nhóm chứng khoán giao dịch sôi động hơn, với SSI, VND, HCM đều nhích trên 1%. Thanh khoản tại SSI vượt 43 triệu đơn vị, cao nhất sàn, với giá trị tương ứng hơn 1.800 tỷ đồng. Trong bối cảnh thanh khoản sụt giảm, số lượng cổ phiếu giao dịch nghìn tỷ chỉ còn 4 mã: SSI, HPG, VIX, TCB…

Cổ phiếu bất động sản và xây dựng phân hóa mạnh. Bộ 3 cổ phiếu Vingroup VIC, VHM, VRE tăng nhẹ, trong khi nhiều mã vốn hóa vừa (midcap) giảm điểm. DIG, NVL, DXG, PDR, CEO, KBC, TCH… điều chỉnh.

Trong khi đó, cổ phiếu dầu khí có phần tích cực hơn thị trường chung, BSR, PVC, PVD, PVS… cùng tăng giá.

Kết thúc phiên giao dịch VN-Index tăng 5,94 điểm (0,36%) lên 1.643,26 điểm. HNX-Index giảm 0,22 điểm (0,08%) xuống 274,6 điểm, UPCoM-Index tăng 0,48 điểm (0,44%) lên 110,37 điểm.

SGI Capital nhận định, tính từ đáy tháng 4, VN-Index đã tăng liên tục 5 tháng với mức tăng gần 60% mà không có nhịp điều chỉnh lớn nào (trên 10%). Đây là một trong những nhịp tăng nhanh và mạnh nhất trong lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam, với lực đẩy chủ yếu đến từ dòng tiền trong nước.

Mức tăng rất nóng này đã phản ánh nhiều kỳ vọng và các thông tin hỗ trợ, do đó tiềm ẩn một nhịp điều chỉnh 10-15% của VN-Index. Nhà đầu tư được khuyến nghị ưu tiên cơ cấu lại danh mục và quản trị rủi ro trong giai đoạn này, để có dư địa sẵn sàng cho các cơ hội lớn khác phía trước.

Việt Linh
