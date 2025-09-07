VN-Index mất mốc 1.700 điểm, chứng khoán tuần tới sẽ ra sao?

TPO - Sau kỳ nghỉ lễ, VN-Index đã vượt mốc kháng cự 1.700 điểm nhưng nhanh chóng quay đầu giảm sâu. Áp lực chốt lời dâng cao, thanh khoản sụt giảm và khối ngoại tiếp tục bán ròng, khiến thị trường khép lại tuần giao dịch vừa qua trong sắc đỏ và dấy lên lo ngại về khả năng đã tạo đỉnh ngắn hạn.

Sau kỳ nghỉ lễ, với 3 phiên tuần qua (3-5/9), VN-Index có khởi đầu tương đối tích cực, đã vượt mốc 1.700 điểm. Dù vậy, đà tăng chưa thật bứt phá do sự phân hóa của nhóm vốn hóa lớn. Áp lực bán gia tăng trong phiên cuối tuần khiến VN-Index đảo chiều rơi xuống dưới 1.670 điểm.

Cụ thể, phiên 5/9 ghi nhận cú đảo chiều bất ngờ hơn 40 điểm, sau khi VN-Index vượt mốc 1,700 điểm. Hầu hết nhóm ngành giảm điểm, dù khởi đầu khá tích cực, trong đó, tiêu cực nhất có thể kể tới như chứng khoán, tài nguyên, ngân hàng và bán lẻ.

Ngân hàng có phiên đồng loạt giảm mạnh và là nhóm cổ phiếu tiêu cực nhất. Hầu hết cổ phiếu đang tạo mẫu hình 2 đỉnh khá rõ ràng, điển hình như VPB, EIB, TPB và SHB.

Nhóm bất động sản cũng quay đầu giảm điểm, các cổ phiếu họ Vingroup cũng có phiên giao dịch khá tiêu cực. Loạt cổ phiếu chứng khoán có mức giảm sâu, nhóm thép chịu áp lực điều chỉnh… Tuần qua, khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh với giá trị 5.051 tỷ đồng trên HoSE.

Diễn biến những phiên gần đây ghi nhận VN-Index tăng điểm với thanh khoản thấp, trong khi đó, khi chỉ số giảm mạnh, khối lượng bán gia tăng. Nhóm phân tích từ Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) cho rằng, VN-Index đang có tín hiệu tạo đỉnh ngắn hạn quanh vùng 1.690 điểm - 1.710 điểm, kết thúc xu hướng tăng giá vượt trội để chuyển sang giai đoạn điều chỉnh, tích lũy.

Khá nhiều mã trên thị trường sau giai đoạn tăng giá mạnh, cũng có tín hiệu tương tự, chịu áp lực bán mạnh, khá đột biến. Thông thường trong lịch sử, sau giai đoạn tăng mạnh, vượt đỉnh lịch sử, thị trường sẽ có nhịp điều chỉnh, tích lũy, kiểm định lại vùng đỉnh lịch sử đã vượt lên.

Với việc VN-Index hụt hơi sau khi chinh phục mốc 1.700 điểm, điều chỉnh diễn ra trên diện rộng, chuyên gia của Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cũng cho rằng, thị trường đối diện áp lực chốt lời ngắn hạn, dòng tiền có xu hướng thận trọng hơn trong những phiên tới.

Theo đó, nhà đầu tư được khuyến nghị bám sát diễn biến thị trường, và chỉ nên giải ngân khi đã có tín hiệu xác nhận điểm cân bằng mới của thị trường. Cùng với đó, nhà đầu tư cũng cần chủ động hạ tỷ trọng margin và giữ sức mua để vừa có thể quản trị rủi ro, cũng như tận dụng những nhịp điều chỉnh của thị trường để tìm kiếm cơ hội giải ngân cho mục đích lướt sóng ngắn hạn.

Dự báo 3 kịch bản cho thị trường chứng khoán trong tháng 9, Chứng khoán Nhất Việt (VFS) cho rằng, ở kịch bản lạc quan nhất, thị trường tiếp tục bứt phá vượt đỉnh. Nhà đầu tư nên ưu tiên nắm giữ các cổ phiếu có xu hướng tăng mạnh, vượt đỉnh sau giai đoạn tích lũy rõ ràng. Tỷ trọng cổ phiếu có thể duy trì ở mức tối đa.

Kịch bản khi VN-Index đi ngang tích lũy trong vùng 1.600 - 1.700 điểm, nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng khoảng 80% cổ phiếu, dòng tiền sẽ tìm đến nhóm vốn hóa vừa và nhỏ, đặc biệt là bất động sản. Chiến lược phù hợp là lựa chọn cổ phiếu theo từng câu chuyện riêng, tập trung vào những mã vừa vượt đỉnh lịch sử hoặc đỉnh 3 năm. Nếu VN-Index đánh mất mốc 1.600 điểm. Nhà đầu tư cần hạ tỷ trọng cổ phiếu xuống còn khoảng 50% để giảm rủi ro.

Theo VFS, lực cầu từ khối tổ chức vẫn duy trì ổn định, góp phần cân bằng thị trường trong các nhịp điều chỉnh. Bối cảnh vĩ mô cũng khá thuận lợi khi cả thế giới và Việt Nam đều kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ tiếp tục hạ lãi suất. Động thái này, nếu diễn ra, sẽ tạo thêm dư địa để Việt Nam điều hành cân bằng tỷ giá.