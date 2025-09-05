Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

VN-Index lần đầu vượt mốc 1.700 điểm

Việt Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Phiên sáng nay (5/9), VN-Index lần đầu vượt mốc 1.700 điểm, sau đó bảo toàn thành quả tới giờ nghỉ trưa. Cổ phiếu Vingroup dẫn dắt thị trường.

VN-Index có thời điểm chạm mốc cao nhất 1.711 điểm. Lực kéo từ nhóm vốn hóa lớn, dẫn đầu bởi VIC, đóng góp hơn 4 điểm cho chỉ số chính. Thanh khoản duy trì mức cao, tuy nhiên không tập trung vào một ngành, hay nhóm cổ phiếu dẫn dắt nào. Thị trường chung cũng có sự phân hóa.

Rổ VN30 có 18 mã tăng, trong khi 12 mã giảm. Trong khi VIC dẫn dắt thị trường, thì VHM là cổ phiếu tiêu cực nhất. BID, HPG, FPT… cùng điều chỉnh. Các ngành vốn hóa lớn, thanh khoản cao, có sức ảnh hưởng như ngân hàng, chứng khoán… đều trong trạng thái phân hóa.

chung-khoan.jpg
VN-Index lần đầu vượt mốc 1.700 điểm.

Ngưỡng 1.700 điểm vẫn được xem là mức kháng cự của VN-Index. Nhóm phân tích của Chứng khoán Yuanta (YSVN) cho rằng, VN-Index sẽ thử thách lại mức kháng cự 1.700 điểm, thanh khoản đã có dấu hiệu cải thiện, nhưng thị trường vẫn có khả năng xuất hiện tình trạng phân hóa khi phần lớn dòng tiền vẫn chủ yếu tập trung ở nhóm vốn hóa vừa và nhỏ. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý tiếp tục tăng cho thấy các nhà đầu tư lạc quan hơn với diễn biến thị trường hiện tại.

Trong ngắn hạn, YSVN khuyến nghị nhà đầu tư có thể tăng dần tỷ trọng lên mức 20-40% danh mục và mua mới với tỷ trọng thấp, do rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức cao.

Nhà đầu tư chứng khoán cũng vừa đón tin tức đáng chú ý về việc Bộ Tài chính bỏ đề xuất đánh thuế 20% đối với thu nhập chịu thuế khi chuyển nhượng chứng khoán. Tại dự thảo mới nhất Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), thu nhập chịu thuế khi chuyển nhượng chứng khoán quay trở lại mức 0,1% hiện hành. Trước đó, mức 20% đưa ra nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Tạm kết phiên sáng, VN-Index tăng hơn 9 điểm (0,53%) lên 1.705,3 điểm. HNX-Index tăng 2,5 điểm (0,88%) lên 286,49 điểm. UPCoM-Index giảm 0,13 điểm (0,12%) xuống 111,72 điểm. Thanh khoản HoSE hơn 20.000 tỷ đồng.

Việt Linh
#VN-Index #Vingroup #thị trường chứng khoán #cổ phiếu VIC #thanh khoản cao #phân hóa thị trường #chứng khoán Việt Nam

