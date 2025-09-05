Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

VN-Index bất ngờ 'rơi' mạnh từ đỉnh lịch sử

Việt Linh
TPO - Từ chỗ lập đỉnh mới trên mốc 1.700 điểm trong phiên sáng, qua giờ nghỉ trưa, VN-Index đảo chiều giảm mạnh. Chỉ số chính đóng cửa phiên hôm nay (5/9) giảm gần 30 điểm.

Áp lực lan rộng trong phiên chiều khiến VN-Index điều chỉnh mạnh. Sắc đỏ áp đảo trên sàn HoSE với 230 mã giảm giá, trong khi chỉ có 100 mã giữ được đà tăng. Cổ phiếu “vua” - nhóm ngân hàng lấy đi hơn 16 điểm của VN-Index là tâm điểm gây áp lực, khi phần lớn các mã trong ngành đồng loạt mất giá.

Kết phiên, chỉ còn BAB và PGB giữ được giá tham chiếu, còn lại phần lớn các mã khác mất từ 2–4%. VCB, VPB, MBB, CTG, LPB… chiếm áp đảo trong nhóm giao dịch tiêu cực nhất hôm nay.

screenshot-2025-09-05-162536.png
Cổ phiếu ngân hàng đồng loạt điều chỉnh.

Nhóm chứng khoán cũng không thoát khỏi xu hướng tiêu cực, nhiều mã lao dốc mạnh, trong đó có cổ phiếu giảm kịch sàn. AGR giảm sàn. VND, CTS, BVS, BSI, SBS, APS… giảm trên 5%. SSI vào top 10 cổ phiếu khiến thị trường mất nhiều điểm nhất.

Trong bối cảnh thị trường điều chỉnh, nhóm bất động sản, thép… không thoát khỏi xu hướng chung. Các mã bất động sản PDR, CII, CEO, DXG, KDH, HQC, GEX, TCH, HHS, IJC… chìm trong sắc đỏ.

Nhóm thép ghi nhận sự phân hóa rõ nét khi POM và KVC bứt phá lên giá trần, trong khi loạt mã khác như HMC, NKG, TLH, HSG, TVN, HPG, SMC và VGS lại chìm trong sắc đỏ khi kết phiên.

Thanh khoản tăng mạnh về cuối phiên trước áp lực chốt lời, đồng thời bên mua cũng nhập cuộc. Giá trị giao dịch HoSE hơn 48.000 tỷ đồng. HPG, SHB, SSI giao dịch trên 2.000 tỷ đồng.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 29,32 điểm (-1,73%) xuống 1.666,97 điểm. HNX-Index giảm 3,32 điểm (-1,17%) còn 280,67 điểm, UPCoM-Index giảm 0,03 điểm (-0,03%) xuống 111,82 điểm.

Khối ngoại bán ròng gần 1.500 tỷ đồng, tập trung vào VPB, VHM, MBB, HDB, TCB… Việc khối ngoại bán ròng mạnh cũng tác động không mấy tích cực đến thị trường, riêng tháng 8 bán ròng 42.700 tỷ đồng.

Việt Linh
#VN-Index #chứng khoán #ngân hàng #bất động sản #thép #thị trường chứng khoán #giao dịch

