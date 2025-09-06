Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Thông tin mới về nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam

Việt Linh
TPO - Chỉ còn 1 tháng trước thời điểm FTSE Russell công bố kết quả phân loại thị trường thường niên, Bộ Tài chính vừa cập nhật thông tin mới về việc nâng hạng thị trường chứng khoán. Theo đó, Việt Nam đã có nhiều cải cách quan trọng, được tổ chức quốc tế đánh giá cao.

Bộ Tài chính cho biết, tổ chức xếp hạng FTSE Russell đã đánh giá cao các cải cách gần đây của Việt Nam, đặc biệt là việc ban hành Thông tư 68 và Thông tư 18, gỡ bỏ cơ chế ký quỹ trước, tiệm cận chuẩn mực quốc tế.

Ngoài ra, các tổ chức cũng đánh giá cao việc Việt Nam triển khai hệ thống công nghệ thông tin KRX, ban hành các thông tư mới về đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán, và hành lang pháp lý sẵn sàng cho các cơ chế giao dịch mới.

Nhiều giải pháp quan trọng đã được triển khai nhằm đáp ứng các tiêu chí nâng hạng thị trường chứng khoán.

Tháng 8 vừa qua, Bộ Tài chính tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm đáp ứng các tiêu chí nâng hạng và tạo thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài. Bộ đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 155, bổ sung quy định về thời hạn tối đa 12 tháng kể từ ngày nghị định có hiệu lực, các công ty đại chúng phải hoàn tất thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Bộ Tài chính cũng phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu sửa đổi Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn, nhằm nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại các ngành nghề không liên quan đến an ninh, quốc phòng, qua đó tăng giới hạn sở hữu tại các công ty đại chúng.

Cùng với đó, Ngân hàng Nhà nước đang phối hợp để sửa đổi Thông tư 17, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nhà đầu tư ngoại. Điểm mới đáng chú ý gồm: cho phép ủy quyền cho tổ chức tài chính mở, đóng và sử dụng tài khoản thanh toán; bỏ yêu cầu hợp pháp hóa lãnh sự khi mở tài khoản; không bắt buộc sinh trắc học khi mở tài khoản điện tử và rút tiền; cho phép sử dụng hệ thống SWIFT; đồng thời giảm bớt yêu cầu về chứng từ và chữ ký.

Dự kiến, kết quả phân loại thị trường thường niên của FTSE Russell sẽ được công bố vào ngày 7/10.

Về tình hình xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế, Bộ Tài chính cũng vừa thông tin, đang dự thảo hai nghị định quan trọng về việc thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Đà Nẵng, và hướng dẫn các chính sách tài chính liên quan như thuế, ưu đãi đầu tư, chứng khoán, bảo hiểm, thị trường vốn.

Các dự thảo đã được gửi lấy ý kiến rộng rãi từ nhiều bộ, ngành, địa phương và tổ chức liên quan. Bộ Tài chính đã chuyển hồ sơ sang Bộ Tư pháp để thẩm định. Hiện cơ quan này đang tiếp tục hoàn thiện để trình Chính phủ.

Việt Linh
#thị trường chứng khoán Việt Nam #nâng hạng chứng khoán #FTSE Russell #cải cách thị trường #chứng khoán Việt Nam

