Kinh tế

Chứng khoán gây bất ngờ sau 2 phiên giảm mạnh

Việt Linh
TPO - Sau 2 phiên giảm mạnh, VN-Index hôm nay (9/9) đã lấy lại sắc xanh, đóng cửa tăng hơn 12 điểm. Nhóm vốn hóa lớn ghi nhận sự trở lại mạnh mẽ của một số mã ngân hàng, chứng khoán. Tuy nhiên, thanh khoản giảm sâu.

VN-Index liên tục giằng co, nhiều lần đảo chiều, đến cuối phiên chiều, lực đẩy từ một số mã lớn kéo chỉ số chính tăng điểm. Rổ VN30 trở thành lực đỡ chính khi nhiều cổ phiếu trụ bật tăng. VIC tăng 3,4% lên 129.200 đồng/ cổ phiếu, đóng góp gần 4 điểm cho chỉ số VN-Index. VPB, VHM, SSI, TCB, MWG cũng đồng loạt tăng, giúp VN-Index nới rộng biên độ.

screenshot-2025-09-09-160008.png
Nhóm vốn hóa lớn kéo VN-Index hồi phục.

Nhóm chứng khoán tăng mạnh với VIX, SHS, SSI, VCI, APS… tăng 4-6%. Cổ phiếu bất động sản cũng hồi phục mạnh, với HDG, DXS, SCR, DXG, IJC, CII, GEX…

Trái lại, một số mã ngân hàng như VCB, LPB, SSB và nhóm dầu khí GAS, GVR vẫn chịu áp lực điều chỉnh, song mức giảm không quá lớn và được bù đắp bởi sự bứt phá của nhóm dẫn dắt. HPG dẫn đầu thanh khoản hơn 2.100 tỷ đồng, nhưng thị giá giảm nhẹ.

Chỉ số hồi phục nhờ lực kéo từ nhóm vốn hóa lớn, song thanh khoản sụt giảm mạnh. Giá trị giao dịch trên HoSE chỉ đạt hơn 31.280 tỷ đồng, giảm tới 40% so với phiên trước. Điều này cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn còn dè dặt, chủ yếu quan sát và chọn lọc cổ phiếu thay vì xuống tiền ồ ạt. Diễn biến hồi phục vì vậy chưa thực sự bền vững, phụ thuộc nhiều vào một số trụ cột lớn hơn là dòng tiền lan tỏa rộng khắp.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 12,79 điểm (0,79%) lên 1.637,32 điểm, HNX-Index tăng 3,25 điểm (1,2%) lên 274,82 điểm, UPCoM-Index giảm 0,23 điểm (0,21%) xuống 109,89 điểm. Khối ngoại trở lại bán ròng hơn 860 tỷ đồng, tập trung vào HPG, MBB, SSI, KBC, VND…

Nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Thiên Việt (TVS) cho rằng, chưa có yếu tố tiêu cực nào đủ mạnh để có thể kéo VN-Index tiếp tục giảm điểm. Thị trường có thể tạo đáy quanh vùng 1.600 - 1.625 để hấp thu lực bán trước khi hồi phục

Việt Linh
