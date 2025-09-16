Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Chứng khoán đứt mạch tăng

Việt Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chứng khoán đứt mạch tăng 5 phiên liên tục, chỉ số gặp khó trước vùng 1.700 điểm. Dù VN-Index chỉ giảm hơn 4 điểm, nhưng sắc đỏ lan toả rộng trên thị trường hôm nay (16/9).

Những diễn mới từ cuộc làm việc của Bộ Tài chính với Sở Giao dịch chứng khoán London, tổ chức FTSE Russell về nâng hạng thị trường giúp tâm lý nhà đầu tư nhập cuộc hôm nay tương đối hưng phấn.

Tuy nhiên, sau giờ mở cửa tích cực, VN-Index vẫn không giữ được nhịp tăng và chốt phiên giảm hơn 4 điểm (-0,24%). Thị trường đang chịu thử thách trước ngưỡng 1.700 điểm, dòng tiền vẫn tìm đến cổ phiếu ngân hàng như điểm tựa chính.

dsc-8692.jpg
Chứng khoán đứt mạch tăng 5 phiên liên tục.

Áp lực bán lan rộng trên hầu hết các nhóm ngành, trong đó bất động sản và chứng khoán là hai ngành tâm điểm điều chỉnh. VIC và VHM giảm sâu, lần lượt lấy đi gần 3 điểm khỏi chỉ số chung. Các mã đầu ngành khác như HPG, MSN, SSI cũng đồng loạt lùi bước, tạo sức ép lớn lên thị trường.

Ngược lại, nhóm ngân hàng trở thành điểm sáng nâng đỡ VN-Index. CTG, MBB là những cổ phiếu có mức đóng góp tích cực nhất cho chỉ số. Đặc biệt, cổ phiếu KLB gây chú ý khi tăng trần lên 27.700 đồng/cổ phiếu, nối tiếp thông tin HoSE đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết chính thức của Kienlongbank. Cổ phiếu KLB đang được giao dịch tại thị trường UPCoM.

Ngoài ra, loạt mã cổ phiếu ngân hàng lớn như CTG (+2,5%), MBB (+2,6%), SHB (+1,7%), TCB (+1,4%) hay VPB (+0,9%) đều duy trì sắc xanh, qua đó hạn chế đáng kể đà giảm chung. Nhóm cổ phiếu doanh nghiệp thuộc lĩnh vực tiêu dùng – bán lẻ cũng có sự phân hóa: VNM tăng 2,5% trong khi MSN lại giảm hơn 2%.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 4,09 điểm (-0,24%) xuống 1.681 điểm. HNX-Index giảm 1,71% xuống 278,98 điểm. UPCoM-Index ngược dòng tăng 0,78% lên 112,3 điểm. Thanh khoản tăng nhẹ, giá trị khớp lệnh HoSE gần 40.500 tỷ đồng.

Việt Linh
#VN-Index #chứng khoán Việt Nam #ngân hàng #khoản đầu tư #thị trường chứng khoán

