Thế giới Di động mất cổ đông lớn

TPO - Nhóm quỹ Dragon Capital đã bán hơn 3,26 triệu cổ phiếu MWG, làm giảm tỷ lệ sở hữu tại Thế giới Di động từ 5,21% xuống 4,99% vốn điều lệ và không còn là cổ đông lớn tại Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động.

Nhóm quỹ Dragon Capital đã đồng loạt bán cổ phiếu MWG của Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động (mã chứng khoán: MWG).

Cụ thể, nhóm quỹ Dragon Capital đã bán hơn 3,26 triệu cổ phiếu MWG, làm giảm tỷ lệ sở hữu tại Thế giới Di động từ 5,21% xuống 4,99% vốn điều lệ. Như vậy, nhóm quỹ Dragon Capital không còn là nhóm cổ đông lớn tại MWG.

Những cái tên nổi bật liên quan đến Dragon Capital đã bán ra cổ phiếu MWG trong đợt này là Amersham Industries Limited, Hanoi Investments Holdings Limited, Norges Bank, Vietnam Enterprise Investments Limited.

Tính từ đầu năm đến nay, cổ phiếu MWG đã tăng gần 30%.

Đợt bán ra của nhóm quỹ diễn ra sau khi cổ phiếu MWG tăng giá và vươn đến mức cao kỷ lục vào giữa tháng 9. Tính từ đầu năm đến nay, cổ phiếu MWG đã tăng gần 30%.

Trước Dragon Capital, ông Phạm Văn Trọng - Tổng Giám đốc Bách hóa Xanh kiêm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động - bán 500.000 cổ phiếu MWG. Giao dịch được tiến hành nhằm phục vụ nhu cầu tài chính cá nhân. Sau giao dịch, ông Trọng chỉ còn nắm giữ 2,63 triệu cổ phiếu MWG. Ước tính, ông Trọng có thể thu về khoảng 35 tỷ đồng sau giao dịch.

Quý II năm nay, MWG ghi nhận doanh thu thuần đạt 37.620 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với cùng kỳ 2024. Lợi nhuận sau thuế tăng đến hơn 41% so với cùng kỳ 2024, lên mức 1.658 tỷ đồng. Đây là mức lợi nhuận cao kỷ lục mà MWG ghi nhận trong một quý kể từ khi hoạt động.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, MWG ghi nhận doanh thu thuần đạt 73.755 tỷ đồng (tăng 12%) và lợi nhuận sau thuế đạt 3.205 tỷ đồng (54% so với cùng kỳ 2024). Như vậy, MWG đã thực hiện gần một nửa kế hoạch doanh thu và hoàn thành 66% mục tiêu lợi nhuận cả năm đề ra.