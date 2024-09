Thế giới Di động đóng gần 70 cửa hàng trong 1 tháng

TPO - Trong tháng 8, Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động đã đóng thêm 61 cửa hàng thuốc An Khang, đóng 3 cửa hàng Điện máy Xanh, 5 cửa hàng Thế giới Di động.

Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động (mã chứng khoán: MWG) vừa công bố báo cáo kết quả kinh doanh 8 tháng đầu năm 2024, với doanh thu thuần tăng 15% so với cùng kỳ lên 87.967 tỷ đồng. Như vậy, MWG đã thực hiện được 70% kế hoạch năm là 125.000 tỷ đồng.

Trong đó, chuỗi Điện máy Xanh đóng góp 45,7% vào tổng doanh thu, chuỗi Thế giới Di động (gồm TopZone) chiếm 21,2% doanh thu, còn lại 30,4% doanh thu là của Bách hoá Xanh. Nguồn thu khác chiếm chưa tới 3%.

Trong 8 tháng đầu năm, tổng doanh thu hai chuỗi Điện máy Xanh và Thế giới Di động đạt gần 58.900 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ. Riêng tháng 8, doanh thu hai chuỗi này là 7.500 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ và tăng gần 5% so với tháng liền trước. Doanh thu online 8 tháng đầu năm đạt 6.700 tỷ đồng, chiếm 11% tổng doanh thu của cả hai chuỗi.

MWG cho biết, động lực tăng trưởng của hai chuỗi này đến từ ngành hàng điện thoại với mức tăng trưởng dương theo tháng, cùng với ngành hàng máy lạnh, ngoài ra nhờ vào nguồn hàng đầy đủ và chương trình khuyến mãi. Ngành hàng máy tính xách tay chứng kiến mức tăng trưởng hai chữ số trong mùa tựu trường.

Với chuỗi Bách hóa Xanh, 8 tháng đầu năm nay đạt 26.700 tỷ đồng doanh thu, tăng gần 38% so với cùng kỳ. Riêng tháng 8, doanh thu đạt hơn 3.600 tỷ đồng, tăng 25% so với tháng cùng kỳ.

Đáng chú ý, doanh thu bình quân mỗi cửa hàng Bách Hoá Xanh trong tháng 8 duy trì ở mức 2,1 tỷ đồng/cửa hàng.

Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp này mở thêm 17 cửa hàng Bách hoá Xanh và tăng thêm 6 cửa hàng EraBlue ở Indonesia.

Liên quan đến cổ phiếu, ông Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch Hội đồng quản trị Thế giới Di động vừa bán ra 1 triệu cổ phiếu MWG để giảm sở hữu từ 33,4 triệu cổ phiếu về 32,4 triệu cổ phiếu, tương đương 2,22% vốn điều lệ Thế giới Di động; giao dịch được thực hiện từ ngày 9-19/9. Hồi tháng 6, ông Tài đã bán thành công 2 triệu cổ phiếu MWG.

Ngoài ông Tài, ông Đặng Minh Lượm - Thành viên HĐQT Thế giới Di động - cũng đăng ký bán ra 1 triệu cổ phiếu MWG trong giai đoạn từ 25/9 - 24/10. Giao dịch nhằm mục đích nhu cầu tài chính cá nhân, qua phương thức thoả thuận hoặc khớp lệnh. Nếu giao dịch thành công, ông Lượm sẽ hạ tỷ lệ sở hữu tại MWG từ 3,2 triệu xuống 2,2 triệu cổ phiếu MWG.

Nhóm quỹ liên quan Dragon Capital vừa bán 1,05 triệu cổ phiếu MWG của Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động để giảm sở hữu về 7,99% vốn điều lệ. Trong đó, quỹ Norges Bank bán ra 500.000 cổ phiếu,quỹ Amersham Industries Limited bán ra 500.000 cổ phiếu, quỹ Hanoi Investments Holdings Limited bán ra 300.000 cổ phiếu, quỹ Wareham Group Limited mua vào 250.000 cổ phiếu.

Cuối năm 2023, khi nhà đầu tư thắc mắc về động thái bán ròng miệt mài của khối ngoại, ông Nguyễn Đức Tài cho rằng điều này có thể xuất phát từ những nghi ngại về kết quả kinh doanh, nỗi lo về câu chuyện Bách hóa Xanh hòa vốn hoặc sự phục hồi của chuỗi Thế giới Di động.

“Ai có niềm tin sẽ bình tâm, tin tưởng vào hoạt động tái cơ cấu của công ty và coi đây là cơ hội để mua vào. Còn ai không đủ niềm tin với doanh nghiệp thì có thể bán ra”, ông Tài nói.