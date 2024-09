Nữ chuyên viên có quan hệ 'khủng' trong vụ Việt Á bị đề nghị truy tố trong vụ án thứ hai

TPO - Nguyễn Thị Thanh Thủy, cựu Trưởng ban Kế hoạch Marketing, NXB Giáo dục, đã nhận án 30 tháng tù trong vụ Việt Á và giờ đây tiếp tục bị đề nghị truy tố do vi phạm quy định đấu thầu. Bà Thủy từng giúp Cty Việt Á nhiều việc 'khó'; thậm chí tác động ông Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế tới dự sự kiện do nữ chuyên viên này 'set up'.

Được cảm ơn 300 triệu đồng Trong vụ án tại NXB Giáo dục Việt Nam, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã đề nghị truy tố 8 bị can về ba tội danh. Cụ thể, ông Nguyễn Đức Thái, cựu Chủ tịch HĐTV NXB Giáo dục, bị đề nghị truy tố tội “Nhận hối lộ”; Tô Mỹ Ngọc, Chủ tịch Công ty Phùng Vĩnh Hưng, và Nguyễn Trí Minh, Giám đốc Công ty Minh Cường Phát, bị đề nghị truy tố tội “Đưa hối lộ”. Năm bị can còn lại bị đề nghị truy tố vì vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, trong đó có bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, cựu Trưởng ban Kế hoạch Marketing, NXB Giáo dục. Theo kết luận điều tra, ông Nguyễn Đức Thái đã chỉ đạo thực hiện đấu thầu giấy in trái quy định khi nhận đề nghị từ bà Ngọc và ông Minh. Nhóm cán bộ cấp dưới đã chọn phương thức chào hàng cạnh tranh rút gọn, gây thiệt hại 10 tỷ đồng cho NXB Giáo dục. Bà Thủy khai, tháng 1/2017, bà bắt đầu công tác tại NXB và vào tháng 7/2017, theo chỉ đạo của ông Thái, bà đã gặp bà Ngọc để thảo luận và đồng ý tạo điều kiện cho Công ty Phùng Vĩnh Hưng tham gia các gói thầu. Trong lần gặp này, bà Ngọc đã đưa cho bà Thủy 20 triệu đồng. Vào tháng 8/2017, bà Thủy tiếp tục nhận chỉ đạo từ ông Thái để hỗ trợ bà Ngọc. Sau khi hoàn tất đấu thầu, bà Ngọc đã hẹn bà Thủy tại quán cà phê và tặng 300 triệu đồng như một lời cảm ơn. Bà Thủy đã báo cáo với ông Thái và sử dụng 200 triệu đồng từ số tiền đó để bồi dưỡng các ban liên quan. Ông Thái cũng chỉ đạo bà Thủy thực hiện kế hoạch để Công ty Minh Cường Phát trúng thầu. Nữ chuyên viên có quan hệ "khủng" Đáng chú ý, bà Thủy là bị cáo trong 'đại án" Việt Á và bị TAND TP Hà Nội tuyên án sơ thẩm 30 tháng tù về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Kết quả điều tra vụ án tại Công ty Việt Á cho thấy, Nguyễn Thị Thanh Thủy là nữ chuyên viên có quan hệ "khủng" đến mức có thể tác động lên một số lãnh đạo cấp cao tại bộ và ngành, giúp Công ty Việt Á một số việc "khó". Cụ thể, lợi dụng mối quan hệ cá nhân, vào tháng 3/2020, Nguyễn Thị Thanh Thủy cùng Nguyễn Thị Bạch Linh (sở hữu Công ty Giang San) đã chủ động gặp, thỏa thuận, thống nhất với Phan Quốc Việt, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Cty Việt Á đặt vấn đề Cty Việt Á giao cho Thủy, thông qua Cty Giang San là đại lý cấp 1, độc quyền xuất khẩu kit test COVID-19 do Cty Việt Á sản xuất; chiết khấu cho Thủy 40% giá trị kit test xuất khẩu. Đổi lại, Thủy có trách nhiệm thúc đẩy, giúp Công ty Việt Á được cấp số đăng ký lưu hành chính thức kit test, để đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận xuất khẩu CE và Giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS, phục vụ xuất khẩu test xét nghiệm. Đến ngày 4/12/2020, Bộ Y tế có quyết định cấp số đăng ký lưu hành chính thức test xét nghiệm cho Cty Việt Á, Phan Quốc Việt đã chi 40% cho Thủy bởi vì cô ta có "mối quan hệ cá nhân, có thể can thiệp và tác động để giúp Công ty Việt Á", trong khi các đối tác khác chỉ được chiết khấu với mức 20-25% giá trị hợp đồng. Không chỉ vậy, khi một công ty có vốn nước ngoài đề nghị hỗ trợ Chính phủ Việt Nam hàng hóa trị giá 1 triệu USD phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19, với điều kiện phải có đại diện Chính phủ Việt Nam tham dự buổi lễ tiếp nhận. Trong bối cảnh này, Nguyễn Thị Thanh Thủy cùng đồng phạm đã gợi ý Công ty mua kit xét nghiệm COVID-19 từ Công ty Việt Á. Thủy đã lợi dụng mối quan hệ cá nhân với lãnh đạo cấp cao trong Chính phủ để tác động ông Nguyễn Thanh Long, khi đó là Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế, có mặt tại buổi lễ trao kit xét nghiệm. Phi vụ thành công đã mang lại cho Thủy cùng Nguyễn Bạch Thùy Linh (cựu giám đốc Công ty TNHH MTV SNB Holdings) lợi nhuận ngoài hợp đồng lên đến 8,085 tỷ đồng từ Công ty Việt Á. Trong đó, Thủy nhận 2 tỷ đồng, trong khi Linh hưởng lợi hơn 6 tỷ đồng. Minh Đức