Bản tin Hình sự: Nhân viên Thế giới di động chiếm đoạt hàng trăm điện thoại iPhone

TPO - TIN NÓNG ngày 1/7: Phá đường dây cá độ bóng đá 100 tỷ đồng ở Đà Nẵng; Bắt hai đối tượng tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Công an Bình Phước truy bắt đối tượng giết người ở vựa sầu riêng...

Công an TP. Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan triệt xóa chuyên án tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng với tổng số tiền giao dịch lên tới khoảng 100 tỷ đồng. Đường dây này hoạt động liên tỉnh, với hàng chục đối tượng tham gia, trong đó Trần Minh Quang (46 tuổi, trú phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng) được xác định là đối tượng chủ mưu, cầm đầu…

Dự kiến ngày 27/7, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Trịnh Văn Quyết (Chủ tịch Tập đoàn FLC) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Thao túng thị trường chứng khoán”. Hầu tòa cùng ông Trịnh Văn Quyết còn 50 bị cáo, số này có hai em gái ruột của ông là Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga và hàng loạt anh, em họ hàng, bạn bè thân thiết... Tòa án cũng đã triệu tập hàng chục nghìn bị hại tới phiên tòa này.

Công an huyện Đakrông (Tỉnh Quảng Trị) cho hay, đơn vị vừa bắt giữ 2 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận mua 2 khẩu súng trên từ một người đàn ông lạ mặt tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị với giá 34 triệu đồng. Công an huyện Đakrông đang làm rõ lời khai, để xử lý các đối tượng theo quy định.

Công an tỉnh Long An đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Trần Kim Thức (64 tuổi, tài xế xe khách) để điều tra về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo khoản 2, Điều 260 Bộ Luật Hình sự với khung hình phạt từ 3 đến 10 năm tù. Gần một tháng trước, tài xế này đã tông hàng loạt xe máy khiến hai người tử vong.

Sau khi ăn nhậu, Nguyễn Văn Ninh và Lê Trọng Thuận (cùng 32 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) đến vựa sầu riêng tại thôn 2 (xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng) để gây sự. Tại đây, bị nhân viên của vựa sầu riêng đuổi ra ngoài, Ninh và Thuận trở về nhà. Sau đó, Ninh mang theo một con dao và quay trở lại vựa sầu riêng. Thấy anh Trịnh Minh Tuấn (19 tuổi, quê tỉnh Đắk Lắk) vừa đi từ trong vựa ra ngoài, Ninh dùng dao đâm khiến anh Tuấn gục tại chỗ. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, vừa phối hợp với Công an TP Đà Lạt triệt phá đường dây cá độ trong thời gian diễn ra EURO 2024 và COPA AMERICA 2024, khởi tố 9 đối tượng liên quan. Nhóm đối tượng thừa nhận đã tổ chức đánh bạc, đánh bạc bằng hình thức cá cược bóng đá với trị giá giao dịch hơn 16 tỷ đồng trong vòng một tháng. Cơ quan Công an cũng đã thu giữ hơn 354 triệu đồng tiền mặt, 9 điện thoại di động, 2 máy tính xách tay, 1 bộ máy tính bàn...

Viện KSND TP Hà Nội vừa truy tố bị can Nguyễn Anh Dũng (SN 1999, trú tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Dũng là nhân viên khối siêu thị của Công ty cổ phần Thế giới di động. Dũng đã sử dụng mã nhân viên để xin lệnh nhập điện thoại từ các cửa hàng trong cùng hệ thống về cửa hàng 21D Hàng Bài và nhờ người đi lấy điện thoại tại các cửa hàng mang về kho của công ty tại 21D Hàng Bài cho Dũng. Dũng đã lấy đi tổng số 139 chiếc máy điện thoại di động gồm: 50 chiếc iPhone14 Promax bản 128Gb và 89 chiếc iPhone14 Promax bản 256 Gb.