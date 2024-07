Bắt tài xế ô tô khách tông loạt xe máy khiến hai người tử vong

TPO - Ông Trần Kim Thức (64 tuổi, tài xế xe khách) bị khởi tố, bắt giam vì đã tông hàng loạt xe máy khiến 2 người chết.

Ngày 1/7, lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Trần Kim Thức (64 tuổi, tài xế xe khách) để điều tra về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo khoản 2, Điều 260 Bộ Luật Hình sự với khung hình phạt từ 3 đến 10 năm tù.

Gần một tháng trước, tài xế này đã tông hàng loạt xe máy khiến hai người tử vong.

Theo đó, chiều 6/6, ông Thức lái ô tô 28 chỗ mang biển kiểm soát tỉnh Tiền Giang lưu thông trên quốc lộ 1 hướng từ TPHCM về các tỉnh miền Tây. Khi đến gần ngã tư Bình Nhựt (xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức), ô tô mất kiểm soát và tông hơn chục xe máy lưu thông cùng chiều phía trước.

Vụ tai nạn đã làm một xe máy bị kéo lê dưới gầm ô tô hàng chục mét. Anh Nguyễn Duy Khải (21 tuổi, quê Tiền Giang) tử vong tại chỗ. Anh Nguyễn Duy Khánh (34 tuổi, quê Bến Lức, Long An) tử vong tại bệnh viện.

Qua test nhanh, tài xế Trần Kim Thức âm tính với ma túy và không có nồng độ cồn. Tài xế Thức có giấy phép lái xe hạng D, giá trị đến ngày 16/6/2025. Ô tô gây tai nạn còn trong hạn đăng kiểm, tài xế Thức khai do phanh bị trục trặc, dẫn đến tai nạn.