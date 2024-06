Bản tin Hình sự: Người phụ nữ lập 116 công ty 'ma' liên quan đến vụ án rửa tiền

TPO - TIN NÓNG ngày 29/6: Tin mới vụ một gia đình ở Bình Định trình báo mất 1,5 tỷ đồng giấu trong thùng lúa; Cựu 'sếp' ngân hàng cấu kết với công ty chứng khoán cho vay sai 2.700 tỷ đồng; Tạm giữ một chỉ huy trưởng quân sự xã nghi sử dụng ma tuý tại trụ sở...

Cơ quan công an đã xác định được đối tượng trộm tiền và vàng của một gia đình ở phường Ghềnh Ráng (TP. Quy Nhơn), sau khi gia đình này trình báo mất trộm với tổng giá trị hơn 1,5 tỷ đồng. Đối tượng lấy trộm số tiền và vàng nêu trên là con gái ruột của ông L. (người trình báo bị mất tài sản). Trước đó, ông N.N.L (54 tuổi) kiểm tra số tiền và vàng mà vợ chồng ông cất giấu trong 2 thùng đựng lúa để ngoài hiên nhà, thì phát hiện đã bị trộm. Theo trình báo, số tài sản bị mất trộm gồm 600 triệu đồng tiền mặt và vàng (tổng giá trị hơn 1,5 tỷ đồng).

TAND TP Hà Nội vừa tuyên phạt bị cáo Phan Thanh Long (cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng thương mại CP Việt Nam Tín Nghĩa - TNB) và Nguyễn Thị Phi Yến (cựu Trưởng phòng giao dịch TNB Bạch Mai) cùng mức 42 tháng tù tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Cùng tội, 3 bị cáo còn lại thuộc Công ty chứng khoán Trường Sơn (TSS), gồm: Hoàng Minh Sơn (cựu Chủ tịch HĐQT); Hồ Hoài Nam (cựu Tổng Giám đốc); Nguyễn Trung Thành (cựu Phó Tổng giám đốc) bị phạt từ 30 – 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Ông N.H.T. (SN 1990, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Đê Ar, huyện Mang Yang, Gia Lai) bị công an tạm giữ hình sự để điều tra về việc nghi sử dụng chất ma tuý trong khuôn viên trụ sở UBND xã này. Công an huyện Mang Yang phát hiện ông N.H.T. cùng một phụ nữ đang có hành vi nghi sử dụng trái phép chất ma tuý trong khuôn viên trụ sở UBND xã Đê Ar nên tiến hành bắt giữ.

Công an quận 1 (TPHCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Thiên Lộc (29 tuổi, ngụ quận 7) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”; Phạm Tạ Hoàng Huy (35 tuổi, ngụ quận 3) và Phạm Thanh Nhiều (37 tuổi, quê Tây Ninh) về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Lộc phát hiện xe máy dựng trước cửa hàng trên đường Hồ Tùng Mậu (phường Bến Nghé, quận 1) không có người trông coi nên bẻ khóa rồi tẩu thoát. Sau đó, Lộc lên mạng nhờ người làm lại chìa khóa mới để sử dụng rồi bán cho Huy với giá 3,5 triệu đồng.

Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, xảy ra tại chung cư Citadines Marina Hạ Long, thuộc tổ 3, khu 1C, phường Hùng Thắng, TP Hạ Long, khởi tố 4 bị can về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và một bị can về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Sau khi đi ăn nhậu cùng nhau, nhóm đối tượng rủ nhau cùng thuê căn chung cư, chuẩn bị loa đài, đèn nháy để “bay lắc”.

TAND tỉnh An Giang chuẩn bị đưa vụ án tham ô tài sản xảy ra tại huyện Chợ Mới ra xét xử sơ thẩm. Vụ án có 23 bị cáo là cựu lãnh đạo, cán bộ UBND huyện Chợ Mới và một số lãnh đạo doanh nghiệp xây dựng. Theo cáo trạng, từ năm 2019 – 2021, UBND huyện Chợ Mới nợ tiền tiếp khách gần 600 triệu đồng và tiền đã tạm ứng chi thăm hỏi, chúc Tết hơn 1,3 tỷ đồng. Các bị cáo đã bàn bạc cùng các doanh nghiệp lập hồ sơ khống 13 công trình, giảm thi công một số hạng mục của 5 công trình đang thi công để quyết toán khống, lấy tiền gửi cho UBND huyện, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 3,4 tỷ đồng.

Chi cục Thuế quận 6, TPHCM qua tra cứu dữ liệu người nộp thuế trên ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS), đơn vị này phát hiện bà Nguyễn Thị Hương (huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) đang làm đại diện pháp luật cho 116 công ty trên địa bàn TP.HCM. Trước dấu hiệu bất thường này, cơ quan thuế đã gửi công văn cho Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM đề nghị rà soát, đồng thời gửi văn bản cho công an. Được biết, đối tượng Nguyễn Thị Hương đã bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam liên quan vụ án "rửa tiền", "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".