Bản tin Hình sự: Nam tiếp viên hàng không trộm túi xách hơn 600 triệu đồng của người tình hơn tuổi

Công an tỉnh Thanh Hóa bắt tạm giam Cao Thùy Chinh (SN 1995, trú tại TT Triệu Sơn, Triệu Sơn, Thanh Hóa) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Theo điều tra, do tham gia môi giới, đầu tư, mua bán bất động sản nên Chinh bị thua lỗ và giấu gia đình vay tiền của nhiều người để trả nợ, tiếp tục đặt cọc, môi giới mua bán đất... rồi tiếp tục thua lỗ. Chinh nói dối về việc có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và có khả năng đấu giá quyền sử dụng đất tại các dự án, mua được nhiều lô đất với giá rẻ hơn thị trường. Với chiêu trò trên, Chinh đã chiếm đoạt hơn 74 tỷ đồng của 17 cá nhân.

Công an tỉnh Đắk Lắk đang thụ lý, điều tra vụ án giết người xảy ra tại huyện Cư M’gar. Nghi phạm khai nhận tên Nguyễn Anh Vũ (19 tuổi, quê Thanh Hóa), vào huyện Cư M’gar ở trọ cùng bạn tại thị trấn Quảng Phú. Quá trình sinh sống, Vũ vay thanh niên tên H. (trú huyện Cư M’gar) 1 triệu đồng. Tuy nhiên, Vũ mới trả 700 nghìn đồng còn nợ 300 nghìn đồng. Tức giận vì bị đăng lên mạng xã hội, Vũ đấm H. một cái rồi hứa sẽ trả toàn bộ số tiền trong tuần. Tức giận, H. gọi 5 thanh niên khác đến phòng trọ Vũ. Trong lúc xô xát, Vũ dùng dao bấm đâm tử vong một người trong nhóm của H.

Sau 3 ngày xét xử phúc thẩm, sáng 27/6, TAND Cấp cao tại Hà Nội chấp nhận giảm án cho cả 10 bị cáo bị truy tố liên quan đến sai phạm, gây thiệt hại 460 tỷ đồng tại Dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (giai đoạn 2). Cụ thể, HĐXX cấp phúc thẩm quyết định giảm án cho cả 10 bị cáo có đơn kháng cáo; đồng thời, tuyên buộc 5 nhà thầu phải bồi thường thiệt hại 460 tỷ đồng.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bình Phước cho biết, vừa tiếp nhận đơn của bà L.H.T. (ngụ tỉnh Bình Phước) về việc bị lừa đảo mất hơn 2 tỷ đồng. Bà T. được hướng dẫn gia nhập vào 1 hội nhóm trên mạng xã hội Telegram và làm nhiệm vụ bỏ phiếu cho ca sĩ để đổi điểm trên 1 đường link (giả mạo ứng dụng Zing mp3) nhận được 100 nghìn đồng... Bà T. bị cuốn theo, liên tiếp nhận được sự chỉ dẫn của các “chuyên gia” trong nhóm và do hám lợi nên đã liên tiếp chuyển khoản 19 lần với số tiền hơn 2,3 tỷ đồng cho các đối tượng.

Công an tỉnh Hoà Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đối với 6 nguyên cán bộ Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên huyện Cao Phong (Hoà Bình) để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Trong đó, ông Phùng Sinh Kính (SN 1962, Phó Giám đốc Trung tâm) cùng 5 cán bộ dưới quyền đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để kê khai sai thanh quyết toán nhằm chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, các bị can đã kê khai tăng thời gian đào tạo nghề, dẫn đến việc chi tiền cho giáo viên và học viên nhiều hơn so với thực tế, nhằm thu lợi bất chính.

Đỗ Xuân Trường (SN 1996, trú tại Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) - nam tiếp viên hàng không có quan hệ yêu đương với một phụ nữ hơn 3 tuổi và đã có chồng, con. Sau khi qua đêm với người tình tại căn hộ chung cư trên địa bàn phường Mai Động (Hoàng Mai, Hà Nội), Trường phát hiện có nhiều túi xách nữ hàng hiệu đắt tiền nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Nghĩ là làm, Trường lấy trộm chiếc túi hiệu HERMES có giá 627 triệu đồng rồi cho vào vali mang cất giấu tại nhà mình ở phường Xuân Đỉnh. Phát hiện bị mất đồ, nạn nhân trình báo tới cơ quan công an.

Công an TP Cẩm Phả (Quảng Ninh)bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Đỗ Quốc Huy (SN 1990, trú tại phường Cẩm Thành, TP Cẩm Phả). Huy đến cửa hàng cho thuê xe tự lái của anh Đ.H (ở thành phố Cẩm Phả) đặt thuê 1 chiếc xe trong thời hạn 1 tháng. Lấy được phương tiện, Huy tìm cách mang đi cầm cố. Sau khi đăng thông tin cầm cố xe, Huy lừa số tiền 150 triệu đồng của một người đàn ông. Theo cơ quan Công an, Huy có một tiền án về tội cố ý gây thương tích.