Ngồi nghe nhạc theo yêu cầu, người phụ nữ mất hơn 2,3 tỷ đồng

TPO - Người phụ nữ mất hơn 2 tỷ đồng khi được giới thiệu việc làm chỉ cần nghe nhạc trên ứng dụng Zing mp3 (link giả mạo), sau đó bỏ phiếu bình chọn cho ca sĩ.

Ngày 27/6, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bình Phước cho biết, vừa tiếp nhận đơn của bà L.H.T. (ngụ tỉnh Bình Phước) về việc bị lừa đảo mất hơn 2 tỷ đồng.

Theo trình báo của bà T., ngày 26/5, một tài khoản mạng xã hội Telegram tên “Hằng HD Thúy” gửi kết bạn và nhắn tin có việc làm online tại nhà. Theo lời giới thiệu việc làm không mất phí dịch vụ, không cọc tiền, chỉ cần làm nhiệm vụ nghe nhạc trên ứng dụng Zing mp3, sau đó bỏ phiếu bình chọn cho ca sĩ rồi chụp gửi thì sẽ nhận được 35 nghìn đồng/1 điểm bình chọn.

Khi bà T. đồng ý tham gia thì người này hướng dẫn gia nhập vào 1 hội nhóm trên mạng xã hội Telegram và làm nhiệm vụ bỏ phiếu cho ca sĩ để đổi điểm trên 1 đường link (giả mạo ứng dụng Zing mp3) nhận được 100 nghìn đồng.

Tiếp đó, người này hướng dẫn bà T. sử dụng tài khoản Telegram kết bạn với “chuyên gia” có tên Nguyễn Duy Hải để được hướng dẫn làm nhiệm vụ bỏ phiếu với mức nộp 200 nghìn đồng sẽ nhận được 80 nghìn đồng/1 điểm bình chọn. Sau khi làm xong hết các nhiệm vụ thì bà T. sẽ được chuyển khoản trả lại số tiền cọc đã nộp.

Ngày 12/6, bà T. được đối tượng thông báo tham gia vào “Nhóm bỏ phiếu Zing mp3” và làm hợp đồng cam kết để được hưởng lợi nhuận từ 40%-50%. Sau đó, bà T. tham gia làm nhiệm vụ “Lượt bình chọn 1” và vào đường link (do đối tượng gửi trên nhóm) để bỏ phiếu bình chọn cho ca sĩ M.T. Để có được 50 điểm bình chọn thì bà T. phải nộp số tiền cọc tương ứng 5 triệu đồng (số tiền này đối tượng nói sẽ trả lại sau khi hoàn thành nhiệm vụ).

Do muốn được hưởng lợi nhuận nhiều nên bà T. đã liên tiếp tham gia các nhiệm vụ 2, 3, 4, 5 và 6 với số tiền nộp ngày càng nhiều hơn và số điểm thưởng cũng cao dần lên 850 điểm tương ứng với tiền được hưởng là 127 triệu đồng.

Bà T. bị cuốn theo, liên tiếp nhận được sự chỉ dẫn của các “chuyên gia” trong nhóm và do hám lợi nên đã liên tiếp chuyển khoản 19 lần với số tiền hơn 2,3 tỷ đồng vào tài khoản do đối tượng cung cấp. Đến khi bà T. muốn rút tiền gốc và lãi thì các đối tượng đưa ra nhiều lý do để thoái thác trả lại tiền đã nạp vào hệ thống. Lúc này, nghi ngờ bị tội phạm công nghệ cao lừa số tiền hơn 2,3 tỷ đồng bà T. đã đến cơ quan công an trình báo.

Vụ việc đang được Cơ quan công an thụ lý giải quyết.