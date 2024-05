Gia tăng tội phạm công nghệ cao có yếu tố nước ngoài

TP - Chiều ngày 3/5, tại buổi họp báo do UBND TPHCM tổ chức, Thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó trưởng phòng Tham mưu, Công an TPHCM cho biết, từ đầu năm đến nay, tội phạm sử dụng công nghệ cao có yếu tố người nước ngoài diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng.

Theo Thượng tá Nguyễn Thăng Long, các đối tượng thường tạo lập website, trang thông tin điện tử và hội nhóm với các chủ đề, tên gọi có liên quan đến an ninh trật tự để dụ dỗ, lôi kéo người dân tham gia hoạt động phạm tội. Các đối tượng thường sử dụng thiết bị, công cụ, phương tiện khoa học kỹ thuật để chiếm quyền sử dụng tài khoản cá nhân, sau đó nhắn tin cho người thân, bạn bè, đối tác của nạn nhân để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng thường tạo lập hội nhóm làm nơi dẫn dụ nạn nhân tham gia hoạt động kiếm tiền trực tuyến, đầu tư trực tuyến mạo danh và sử dụng thông tin, hình ảnh của cơ quan nhà nước để thực hiện hành vi lừa đảo.

Đặc biệt, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao có liên quan đến yếu tố người nước ngoài diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng. Theo đó, một số đường dây tội phạm người nước ngoài đã móc nối, thuê các đối tượng người Việt Nam để thực hiện hành vi phạm tội. Đối tượng có xu hướng sử dụng hạ tầng, trang bị viễn thông tại Việt Nam để tổ chức điều hành hoạt động phạm tội xuyên quốc gia như đánh bạc, cá cược, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Từ đầu năm đến nay, Công an TPHCM đã khám phá 18 vụ chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng liên quan đến yếu tố người nước ngoài.

Để ngăn chặn loại tội phạm này, Công an TPHCM đã kiến nghị Bộ Công an báo cáo Thủ tướng Chính phủ xây dựng cơ chế trao đổi, xác minh thông tin liên quan đến hành vi phạm tội giữa công an với các công ty cung cấp dịch vụ xuyên biên giới; chấn chỉnh hoạt động quản lý, đăng ký tài khoản ngân hàng giữa các tổ chức ngân hàng với công ty tài chính, ví điện tử; khẩn trương ban hành cơ chế phong tỏa, đóng tài khoản ngân hàng liên quan đến tội phạm công nghệ cao, thu hồi tài sản cho nạn nhân; nâng mức xử lý hình sự đối với hành vi cấu thành tội phạm có liên quan đến công nghệ cao; hợp tác quốc tế đấu tranh với tội phạm công nghệ cao.

Trong 4 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn TPHCM tội phạm về trật tự xã hội đã được kéo giảm gần 2,5% so với cùng kỳ năm trước. Công an TPHCM đã khám phá 1.184 vụ, bắt hơn 2 nghìn đối tượng. Trong đó, các vụ án giết người, cướp tài sản được khám phá đạt 100%, án cướp giật tài sản đạt tỷ lệ phá án trên 90%, đây là tỷ lệ cao nhất từ trước đến nay. Về tội phạm ma túy, trong 4 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn TPHCM có 1.042 vụ với 2.666 đối tượng vi phạm, tăng trên 50% so cùng kỳ năm trước, cả về số vụ và số đối tượng. Lực lượng chức năng đã thu giữ trên 556 kg ma túy các loại cùng các loại công cụ, phương tiện phục vụ hành vi phạm tội của các đối tượng.