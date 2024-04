‘Cú đấm thép’ 363 Công an TPHCM liên tiếp triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm

TPO - Trong quý I/2024, 68 Tổ công tác 363 của Công an TPHCM phát hiện, xử lý 5.545 đối tượng nghi vấn vi phạm pháp luật. Trong đó, 183 vụ tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy; 78 vụ tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ; 23 vụ cướp, cướp giật tài sản.

Ngày 27/4, Phòng Tham mưu Công an TPHCM cho biết, 68 Tổ công tác 363 Công an TPHCM (10 tổ cấp Thành phố và 58 tổ cấp huyện) đã phát huy vai trò trong công tác đấu tranh, trấn áp với các loại tội phạm đường phố, đặc biệt là loại tội phạm cướp, cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản trên đường.

Bên cạnh đó, “cú đấm thép” 363 phát hiện, xử lý kịp thời tình trạng các băng, nhóm thanh thiếu niên tụ tập đánh nhau, gây rối trật tự công cộng; vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, vũ khí, công cụ hỗ trợ và vận chuyển hàng cấm…

Trong quý I/2024, 68 Tổ công tác 363 đã triển khai 12.240 lượt tuần tra và phát hiện, xử lý 5.545 đối tượng nghi vấn vi phạm pháp luật.

Trong đó, 183 vụ/222 đối tượng nghi vấn tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy và khởi tố 136 đối tượng. Đối với cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, cưỡng đoạt tài sản, các Tổ công tác 363 phát hiện 23 vụ/25 đối tượng và khởi tố 15 đối tượng.

Quá trình tuần tra, các Tổ công tác 363 phát hiện 95 đối tượng tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ, thu giữ 6 súng công cụ hỗ trợ các loại, 5 bình xịt hơi cay, 3 roi điện, 53 dao kiếm…

Mới đây, Tổ công tác 363 Công an huyện Củ Chi phát hiện Lê Chí Hưng (30 tuổi, quê Quảng Ngãi) điều khiển ô tô trên quốc lộ 22, hướng từ tỉnh Tây Ninh về TPHCM có dấu hiệu nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 14 thùng carton chứa 336 hộp pháo nổ với trọng lượng gần 600kg nên đã lập biên bản sự việc, khẩn trương bàn giao cho các đội nghiệp vụ Công an huyện Củ Chi tập trung truy xét.

Bước đầu, Hưng khai nhận chở thuê số pháo trên và biết rõ hàng vận chuyển là pháo nổ. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Lê Chí Hưng về tội “Vận chuyển hàng cấm”.

Tại quận Phú Nhuận, Tổ công tác 363 phát hiện N.P.Đ. (28 tuổi, ngụ quận 4; nhân viên giao hàng ứng dụng công nghệ) vận chuyển 8 hộp pháo nổ với trọng lượng hơn 25kg.

Qua truy xét, Công an quận Phú Nhuận đã bắt giữ Nguyễn Tuấn Anh (27 tuổi, quê Bình Thuận) là đối tượng đã đặt giao hàng qua ứng dụng công nghệ để vận chuyển số pháo nổ trên về địa chỉ ở huyện Hóc Môn để cất giấu.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Tuấn Anh, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 30 thùng pháo nổ với trọng lượng gần 750kg. Qua đấu tranh, Anh khai nhận đã mua hơn 800kg và đã bán được 20 thùng pháo nổ trước khi bị Công an phát hiện.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Phú Nhuận đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tuấn Anh về tội “Mua bán hàng cấm”.

Từng bước kéo giảm tội phạm đường phố

Công an TPHCM nhận định chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của 68 Tổ công tác 363 từng bước được nâng lên, khắc phục tình trạng kiểm tra hành chính đơn thuần…

Quá trình tiếp nhận hồ sơ ban đầu từ các Tổ công tác 363 của Công an cấp xã, Đội nghiệp vụ được thực hiện nhanh chóng, đảm bảo quy trình, quy định; kết quả truy xét mở rộng các vụ việc do các Tổ công tác 363 phát hiện, bắt giữ, bàn giao đã góp phần triệt phá nhiều đường dây tội phạm về hình sự, ma túy lớn… góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn TPHCM.

Hoạt động hiệu quả của các Tổ công tác 363 đã từng bước kéo giảm sâu tình hình tội phạm đường phố so cùng kỳ.

Cụ thể, số vụ cướp tài sản giảm 39,29%, tỷ lệ khám phá đạt 100%; số vụ cướp giật tài sản giảm 26,55%, hầu hết đều được khám phá nhanh sau khi các đối tượng gây án với tỷ lệ 89,2%.

Số vụ trộm cắp tài sản giảm 23,17%, tỷ lệ khám phá đạt 72,62%; góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả quá trình phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM.