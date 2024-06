Bản tin Hình sự: Nhóm người sinh hoạt Hội thánh Đức chúa trời mẹ đưa cả trẻ em theo

TPO - TIN NÓNG ngày 23/6: Triệu tập 3 người chặn đánh tài xế xe tải trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai; Bắt giữ đối tượng có 4 tiền án bị truy nã; Nhóm người sinh hoạt Hội thánh Đức chúa trời mẹ đưa cả trẻ em theo...

Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1 (Cục CSGT) phối hợp với Công an huyện Bảo Yên (Lào Cai) triệu tập 3 người đàn ông có hành vi chặn đầu ô tô tải trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai để hành hung tài xế. Trước đó, xe khách mang BKS tỉnh Lào Cai liên tục lấn sang làn đường ngược chiều, lạng lách, tạt đầu để vượt lên chặn đầu ô tô tải. Đoạn cao tốc xe khách vượt lên có 2 làn xe, vạch kẻ liền, cấm các phương tiện vượt. Ba người đàn ông bước xuống từ xe khách hành hung tài xế xe tải.

Công an thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý một cơ sở tái chế nhớt thải nguy hại. Trước đó, hàng chục cán bộ Công an thị xã La Gi đã bao vây, khám xét một địa điểm tái chế phế liệu tại xã Tân Phước, thị xã La Gi. Qua kiểm tra, phát hiện và thu giữ 12.000 lít nhớt thải chưa qua xử lý được đựng trong 4 thùng kim loại; 13.000 lít nhớt thải tái chế đã được xử lý, chưng cất, chứa trong thùng phuy bằng nhựa (loại dung tích 1000 lít/thùng) và 3.000 lít nhớt thải đang được cơ sở đun nấu, chưng cất.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây, Bộ đội Biên phòng Long An phối hợp với cơ quan chức năng bắt giữ Phùng Anh Tuấn (42 tuổi, ngụ phường Trần Ninh Đăng, TP Nam Định, tỉnh Nam Định). Tuấn là người có lệnh truy nã của Công an thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận do liên quan vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tuấn khai nhận đã có bốn tiền án và đang bị Công an thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận truy nã.

Đội QLTT số 9 phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế, công an huyện Đông Anh (Hà Nội) kiểm tra hộ kinh doanh có địa chỉ tại tổ 9, thị trấn Đông Anh, tạm giữ để xác minh, làm rõ 330 bao hạt đậu tương, nhãn hiệu Lamson Global, 50kg/bao; 250 bao hạt đậu tương, nhãn hiệu Minh Khang, 50kg/bao; 250 cái vỏ bao bì nhãn hiệu Minh Khang; 1 cuộn chỉ khâu miệng bao, nặng 2 kg; 1 máy khâu miệng bao. Toàn bộ số hàng hóa trên chưa phù hợp với hóa đơn chứng từ, có dấu hiệu đóng gói hàng hóa giả mạo tên, địa chỉ tổ chức, sản xuất, nhập khẩu hàng hóa.

Công an TPHCM đang giải quyết tin báo về tội phạm của Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghệ Sài Gòn tố cáo Nguyễn Thị Vân Anh - Phó trưởng phòng nhân sự của công ty - đã lợi dụng vị trí việc làm của mình, sử dụng nhiều tài khoản cá nhân khác nhau, đưa vào danh sách chi lương tài khoản mang tên nhiều cá nhân không phải nhân viên công ty để nhận lương, chiếm đoạt tổng số tiền khoảng 5,5 tỷ đồng. Hiện, Vân Anh nghỉ việc, cắt liên lạc, đang ở đâu, làm gì không rõ.

Công an huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) phối hợp với Phòng An ninh nội địa triệt xóa điểm nhóm sinh hoạt Hội thánh Đức chúa trời mẹ hoạt động động trên địa bàn. Khi công an kiểm tra nhà ông N.H.T (26 tuổi, ngụ khối phố Mỹ Xuyên, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) phát hiện 11 (5 nam, 4 nữ, 2 trẻ em) đang được ông này hướng dẫn học kinh thánh của Hội thánh Đức chúa trời mẹ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Phạm Văn Tam (44 tuổi, shark Tam - cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Asanzo) về tội “Trốn thuế”, theo khoản 3 điều 200 Bộ luật Hình sự. Ông Phạm Văn Tam là người sáng lập kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Asanzo, từng dính lùm xùm khi các sản phẩm của công ty bị cho là hàng Trung Quốc "đội lốt" hàng Việt Nam chất lượng cao vào năm 2019.