Bản tin Hình sự: Hai tên cướp cứa cổ tài xế xe ôm lấy tài sản

TPO - TIN NÓNG ngày 21/6: Bộ Công an cảnh báo hoạt động cá độ bóng đá mùa EURO 2024; Vụ hai nữ sinh nhảy cầu tự vẫn ở Bắc Ninh: Có uẩn khúc?; Xin lỗi công khai vợ chồng bị bắt oan ở Đắk Nông...

Bộ Công an cho biết, giải đấu bóng đá châu Âu (EURO) 2024, diễn ra từ ngày 15/6 đến 15/7, thu hút sự chú ý lớn của người hâm mộ trên khắp thế giới. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm mà hoạt động cá độ bóng đá trên không gian mạng trở nên phức tạp hơn bao giờ hết, đặc biệt là qua các trang web như agbong88.com hay ibet888. Bộ Công an cảnh báo, các hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn đe dọa đến an ninh, trật tự xã hội.

Sau hơn 1 tháng xảy ra sự việc đau lòng về trường hợp 2 nữ sinh lớp 9 ở trường THCS Liên Bão ( huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) là em Nguyễn Thị Bảo Ngọc và Trần Mai Anh nhảy cầu Kinh Dương Vương tự vẫn, dư luận chưa thể nguôi ngoai với câu hỏi chưa lời giải đáp "Nguyên nhân nào khiến hai em có hành vi dại dột trên?". Theo xác minh của phóng viên Tiền Phong, trước thời điểm các em quyên sinh, dấu hiệu về mối quan hệ căng thẳng giữa giáo viên và học sinh là có thật, ít nhất từ nhận thức của chính những nạn nhân.

Ngày 21/6, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại lời kể của nam thanh niên về việc người này bị cướp xe, tiền. Vụ việc xảy ra vào tối 19/6, tại tỉnh Bình Dương, nạn nhân tên P.H.T (31 tuổi, quê Cà Mau). Khi đang đi trên đường thì bất ngờ vị khách nam kề dao vào người yêu cầu tài xế nằm úp xuống đường và phải đưa hết tài sản, nếu chống cự sẽ đâm chết. Quá hoảng sợ, tài xế T. phải rút ví đưa cho tên cướp, đối tượng sau đó đã lấy luôn xe máy của anh T. rồi bỏ chạy.

VKSND huyện Đắk G’long (Đắk Nông) chủ trì xin lỗi và cải chính công khai đối với vợ chồng ông Lê Trường (59 tuổi) và bà Tôn Nữ Kim Loan (57 tuổi), trú thôn 8, xã Đắk Ha, huyện Đắk G’long. Nguyên nhân dẫn đến việc khởi tố oan đối với ông Lê Trường và bà Tôn Nữ Kim Loan do các cơ quan tiến hành tố tụng chưa xem xét, đánh giá đầy đủ, toàn diện sự việc. Hậu quả của sai phạm do người thi hành công vụ gây ra đối với ông Lê Trường và bà Tôn Nữ Kim Loan là tổn thất lớn về danh dự, tinh thần và vật chất cho ông, bà và gia đình trong thời gian qua.

Công an quận Bình Thạnh (TPHCM) đang điều tra vụ tài xế ô tô công nghệ bị đánh tới tấp xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân là anh H.V.L. (29 tuổi, quê Bình Dương), tài xế ô tô công nghệ. Do mâu thuẫn về việc chờ khách, 2 bên xảy ra tranh luận và người đàn ông cùng với nam thanh niên dùng tay đánh tới tấp vào vùng đầu của anh L.. Bị tấn công, anh L. dùng tay ôm đầu và nói xin lỗi. Lợi dụng lúc nhóm người trên không để ý, anh L. đã đóng cửa xe và rời đi. Diễn biến vụ việc được camera hành trình ghi lại.

Anh Nguyễn Văn Điệu (SN 1993, quê quán Hà Nam) – là lái "xe ôm" Grab điều khiển xe mô tô BKS 90B3 – 372.XX chở 2 nam thanh niên đi từ Hà Nội về thị xã Mỹ Hào. Đến địa phận thôn Phúc Bố, xã Ngọc Lâm, lợi dụng thời điểm đường vắng người qua lại, 2 vị khách đã dùng dao (loại dao gọt hoa quả) mang sẵn, cứa vào cổ anh Điệu, mục đích chiếm đoạt tài sản. Dù bị đau, anh Điệu vẫn cố gắng chống trả, hô hoán người dân đến hỗ trợ. Ý định cướp tài sản không thành, 2 đối tượng bỏ chạy, nhưng đã bị lực lượng Công an cùng người dân quây chặn, giữ được 1 đối tượng...

Cơ quan CSĐT CATP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thế Huynh (SN 1973, trú tại phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) về tội cố ý gây thương tích theo khoản 2 Điều 134 Bộ luật hình sự. Do mâu thuẫn trong khi ăn lẩu tại nhà hàng Thuyền Chài (phường Cẩm Thuỷ, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh), anh N.V.C (SN 1976, trú tại xã Hồng Phong, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) bị Phạm Thế Huynh hắt nồi nước lẩu đang sôi trên bếp trúng vùng mặt, ngực khiến anh bị bỏng, tổn hại 21% sức khoẻ.