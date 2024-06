Bản tin Hình sự: Bị bắt khi đang vận chuyển cá thể hổ ra bến xe

TPO - TIN NÓNG ngày 19/6: Vụ thảm án chấn động ở Quảng Ngãi: Hai cháu nhỏ đã qua cơn nguy kịch; Công an thông tin kết quả điều tra vụ cháy làm 3 người chết ở Bắc Giang; Khởi tố 5 cán bộ xã, thị trấn ở Nam Định sai phạm liên quan đất đai...

Sáng ngày 19/6, tại thôn 4 (xã Nghĩa Dõng, TP. Quảng Ngãi) xảy ra vụ án mạng, hai vợ chồng bị giết tại chỗ, 2 con nhỏ bị thương nặng đang cấp cứu. Nạn nhân là ông L.H.T. (50 tuổi, làm nghề sửa xe máy) và bà P.T.P. (42 tuổi, cùng trú thôn 4, xã Nghĩa Dõng). Thi thể người vợ được phát hiện ở trong nhà, còn thi thể người chồng được phát hiện ở phía ngoài vườn, trên người còn dính một con dao. Nghi phạm là Lê Đình Thuyết (57 tuổi, trú xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Công an tỉnh Nam Định ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 5 bị can là cán bộ, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo xã Nghĩa Hải, huyện Nghĩa Hưng về tội: “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Điều tra ban đầu xác định, năm 2011 - 2023, các cán bộ của UBND xã Nghĩa Hải nói trên đã làm trái công vụ thực hiện ủy quyền của UBND huyện Nghĩa Hưng trong việc tổ chức ký hợp đồng chỉ định thầu cho thuê đất, cho phép sang tên chuyển nhượng quyền thuê đất nuôi trồng thủy sản trái quy định tại khu vực Cồn Xanh.

Liên quan đến vụ cháy xảy ra tại số nhà 43, đường Hoàng Hoa Thám, phường Đa Mai, thành phố Bắc Giang do chị Đ. T. H (SN 1981 làm chủ hộ) làm 3 nạn nhân tử vong, theo Công an tỉnh Bắc Giang, nguyên nhân vụ cháy làm 3 người chết ở thành phố Bắc Giang là do đường dây điện chuyển nguồn cho điều hòa nhiệt độ ở tầng 2 bị quá tải, gây chập cháy ở phòng chứa đồ.

TAND TP Hà Nội ra quyết định ngày 21/6, sẽ xét xử bị cáo Nguyễn Sỹ Tá (SN 1972, cựu vụ trưởng Vụ Tổng hợp thuộc Ủy ban Dân tộc) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Cựu vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Ủy ban Dân tộc bị cáo buộc đã "gạ" ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh, mua dự án Núi Cuống ở Quảng Ninh với giá chuyển khoản 80 tỉ đồng, song không thực hiện.

Liên quan đến vụ kiểm tra quán cà phê “hẹn hò” ghép đôi, dùng kính một chiều để nam thấy nữ, UBND quận 1 (TPHCM) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với bà H.T.A.D (SN 2003, trú quận 12), chủ hộ kinh doanh Mina Dating cafe hơn 18 triệu đồng. Cụ thể, xử phạt hành vi giao kết hợp đồng lao động không bằng văn bản với người lao động làm công việc có thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên (3,5 triệu đồng); kinh doanh dịch vụ ăn uống mà không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (12,5 triệu đồng); không tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo quy định.

Sau khi tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân, Công an thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành kiểm tra và phát hiện đối tượng Phan Văn Thủy (32 tuổi, trú tại tỉnh Vĩnh Phúc) đang có hành vi vận chuyển 1 cá thể hổ (đã chết) được bảo quản bằng đá lạnh đang di chuyển trên đường trong khu đô thị Little Sài Gòn thuộc phường Hồ, thị xã Thuận Thành. Thủy khai nhận được một người đàn ông không quen biết thuê vận chuyển từ thị xã Thuận Thành (Bắc Ninh) đến bến xe Gia Lâm, thành phố Hà Nội để hưởng tiền công.

Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Cà Đức Hom (SN 1973, nguyên Chủ tịch UBND xã Phi Tô, hiện là Chủ tịch UBND xã Nam Hà, huyện Lâm Hà); Nhan Thế Anh (SN 1983, Phó Chủ tịch UBND xã Phi Tô) và 2 cán bộ cấp xã để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Từ tháng 1/2023 đến tháng 9/2023, Quý đã khai thác cát trái phép, sau đó bán một phần cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn TP Đà Lạt, huyện Lâm Hà và huyện Đức Trọng, phần còn lại tập kết tại 3 địa điểm tại huyện Lâm Hà với khối lượng hơn 6.210m3, trị giá hơn 2,145 tỷ đồng.