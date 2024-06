Công an thông tin kết quả điều tra vụ cháy làm 3 người chết ở Bắc Giang

TPO - Theo Công an tỉnh Bắc Giang, nguyên nhân vụ cháy làm 3 người chết ở thành phố Bắc Giang là do đường dây điện chuyển nguồn cho điều hòa nhiệt độ ở tầng 2 bị quá tải, gây chập cháy ở phòng chứa đồ.

Hồi 3 giờ 41 phút ngày 16/6, vụ hỏa hoạn xảy ra tại số nhà 43, đường Hoàng Hoa Thám, phường Đa Mai, thành phố Bắc Giang do chị Đ. T. H (SN 1981 làm chủ hộ). Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thành phố và lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an tỉnh Bắc Giang đến hiện trường triển khai các biện pháp cứu nạn, cứu hộ và chữa cháy. Đến 4 giờ 30 phút cùng ngày 16/6, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy làm 3 nạn nhân tử vong, gồm: Chị Đ. T. H (Chủ nhà), cháu L. A. N (SN 2006, con trai chủ nhà) và anh N. V. N (SN 1977). Vụ hỏa hoạn gây thiệt hại về tài sản, gồm: 1 xe đạp điện và 1 máy giặt ở tầng 1; giường, tủ ở phòng ngủ tầng 2.

Kết quả khám nghiệm hiện trường xác định, nguồn lửa xuất phát từ khu phòng chứa đồ cạnh cầu thang và nhà vệ sinh ở tầng 1, có nhiều vật dụng là đồ nhựa. Nguyên nhân gây cháy là do đường dây điện chuyển nguồn cho điều hòa nhiệt độ ở tầng 2 bị quá tải, gây chập cháy ở phòng chứa đồ cạnh cầu thang ở tầng 1.

Khi cháy các thành viên trong gia đình đều đang ngủ nên không phát hiện kịp thời, khói và nhiệt từ tầng 1 bốc lên tầng 2 gây ngạt thở các nạn nhân dẫn đến tử vong.