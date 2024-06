Bản tin Hình sự: Phát hiện cô gái với nhiều vết đâm trong nhà vệ sinh ở bến xe

TPO - TIN NÓNG ngày 17/6: Bắt Phó giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP. Bạc Liêu; Triệu tập 565 người, xét xử giám đốc trung tâm đăng kiểm tại Đà Nẵng; Điều tra vụ hàng loạt xế hộp bị đập kính trong đêm ở Hà Nội...

Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ một nhóm 5 đối tượng đánh bạc bằng hình thức chọi trâu. Trước đó, Công an huyện Anh Sơn phát hiện trên địa bàn huyện này nổi lên tình trạng đánh bạc bằng hình thức chọi trâu. Để qua mắt lực lượng chức năng, các đối tượng sẽ thỏa thuận đặt cược tỉ lệ thắng thua bằng tin nhắn mạng xã hội. Sau khi đã thỏa thuận, các đối tượng hẹn nhau ở những bãi đất vắng người rồi tổ chức chọi trâu ăn tiền.

Nhiều chủ xe ô tô đỗ tại khu vực khuôn viên chung cư CT8A; CT8B và khu vực đường 19/5, thuộc Khu đô thị Văn Quán, Hà Đông tại chung cư Văn Quán, Hà Đông (Hà Nội) bàng hoàng khi phát hiện kính xe ô tô của họ bị đập vỡ tan tành. Theo Công an quận Hà Đông, bước đầu ghi nhận có 9 xe ô tô bị đập kính và nhận định các đối tượng có ý đồ trộm cắp tài sản. Toàn bộ các phương tiện đều để ở nơi không có người trông giữ. Hiện Công an quận Hà Đông đang phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội xác minh làm rõ, truy bắt các đối tượng liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Quốc Huy (30 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Quá trình khám xét nhà trọ của Huy, lực lượng công an thu giữ 7 túi ni-lông chứa bột trắng (sau xét nghiệm là ma túy), trọng lượng hơn 56 gram; 2 bộ dụng cụ để sử dụng ma túy. Công an cũng thu giữ 1 khẩu súng ngắn bằng kim loại (bên trong có chứa 6 viên đạn bằng kim loại, đầu đạn cao su); 1 khẩu súng bằng kim loại dài và 1 túi đạn chì; 4 viên đạn bằng kim loại (nghi là vũ khí quân dụng)

Công an tỉnh Hải Dương đang phối hợp với Công an TP Chí Linh điều tra làm rõ vụ nam tài xế tử vong bất thường trên ghế lái xe tải đỗ trên đường, thuộc địa phận phường Thái Học (TP Chí Linh) ngày 17/6. Trước đó, người dân sinh sống tại phường Thái Học phát hiện ô tô tải gắn BKS tỉnh Quảng Ninh và có dán logo “Nội thất Bình Minh” dừng đỗ trên tuyến đường tránh giáp ranh với phường Văn Đức, TP Chí Linh. Tới cabin xe tải, người dân phát hiện tài xế là ông N.V.T (SN 1968, trú tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) tử vong, gục trên ghế lái, có một số vết thương.

Đỗ Thái Em (40 tuổi, trú TP. Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang) và chị M. (35 tuổi, ngụ cùng địa phương) sống chung với nhau như vợ chồng, hai người cũng có con chung. Do mẹ ruột chị M. không ủng hộ mối quan hệ và Thái Em phát hiện người phụ có quan hệ tình cảm với người khác nên đối tượng đã dùng dao đâm nhiều nhát vào lưng chị M. khiến nạn nhân gục tại chỗ. Chưa dừng lại đó, Thái Em tiếp tục đến nhà của mẹ chị M., và dùng dao đâm nhiều nhát vào lưng bà này. Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

TAND TP Đà Nẵng xét xử sơ thẩm các bị cáo Bùi Văn Tấn (SN 1976, trú phường An Khê, quận Thanh Khê), Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng; Lương Ngọc Vũ (SN 1980, trú phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn), đăng kiểm viên và Lương Kim Quang (SN 1994, trú huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam), Giám đốc Công ty TNHH MTV dịch vụ và kỹ thuật LKQ cùng về tội "nhận hối lộ". Cáo trạng xác định, các bị cáo đã nhận hối lộ của nhiều người với tổng số tiền hơn 2,7 tỉ đồng. Trong đó, Vũ hưởng lợi hơn 1,1 tỉ đồng; Tấn hưởng lợi 382 triệu đồng và Quang hơn 178 triệu đồng. Trong vụ án này, HĐXX triệu tập 565 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

Công an thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Hữu Dũng (SN 1981, ngụ ấp Preychóp, xã Lai Hoà, thị xã Vĩnh Châu), Phó Trưởng phòng kỹ thuật địa chính Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Sóc Trăng, về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Theo điều tra, khi giữ chức vụ Giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Vĩnh Châu, ông Dũng thiếu trách nhiệm trong kiểm tra hồ sơ dẫn đến việc UBND thị xã Vĩnh Châu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 3 thửa đất cho người dân trùng với đất của HTX sản xuất - dịch vụ Muối, Tôm, Artemia Vĩnh Phước, gây thiệt hại khoảng 3 tỷ đồng.

Chiều 17/6, người dân phát hiện cô gái tên C. vào nhà vệ sinh của bến xe Bắc Phan Thiết (Bình Thuận) với thời gian lâu nhưng chưa thấy ra. Nghi có chuyện chẳng lành, người dân tri hô cùng bảo vệ vào kiểm tra và đập cửa, yêu cầu cô gái mở cửa. Sau đó, họ phát hiện cô gái bê bết máu với nhiều vết cắt ở tay, đùi cùng con dao trên tay. Người này nhanh chóng được sơ cứu và đưa vào bệnh viện cấp cứu.