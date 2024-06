Bắt đối tượng tàng trữ ma túy, thu giữ nhiều súng đạn

TPO - Ngày 17/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh cho biết, vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Quốc Huy (30 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, khoảng 14h15 ngày 14/6, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng công an phát hiện Nguyễn Quốc Huy có dấu hiệu tàng trữ trái phép chất ma túy tại một nhà trọ trên địa bàn huyện Châu Thành. Do đó, lực lượng công an tiến hành kiểm tra tại phòng trọ, bắt quả tang Huy tàng trữ trái phép chất ma túy.

Khám xét nhà trọ của Huy, lực lượng công an thu giữ 7 túi ni-lông chứa bột trắng (sau xét nghiệm là ma túy), trọng lượng hơn 56 gram; 2 bộ dụng cụ để sử dụng ma túy.

Công an cũng thu giữ 1 khẩu súng ngắn bằng kim loại (bên trong có chứa 6 viên đạn bằng kim loại, đầu đạn cao su); 1 khẩu súng bằng kim loại dài và 1 túi đạn chì; 4 viên đạn bằng kim loại (nghi là vũ khí quân dụng); và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan.

Được biết, Nguyễn Quốc Huy là đối tượng nghiện và có 1 tiền án về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.