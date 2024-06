Cảnh báo ma túy trộn trong thực phẩm tiếp cận giới trẻ

Thủ đoạn của các đối tượng là trộn ma túy trong bánh, kẹo, đồ uống, thực phẩm chức năng, thuốc lá điện tử và thiết kế với bao bì bắt mắt, hương vị thu hút để dễ dàng tiếp cận giới trẻ. Các loại ma túy này sẽ gây ra ảo giác, có thể xuất hiện hiện tượng co giật, hôn mê... và người trẻ nếu vô tình sử dụng các loại hàng hóa, thực phẩm bị pha trộn, tẩm ướp này rất dễ bị ngộ độc, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Để tránh bị phát hiện, các đối tượng thường trao đổi, mua bán qua các nhóm kín, mạng xã hội nước ngoài và sử dụng các đơn vị trung gian để vận chuyển. Ngoài ra, thị trường xuất hiện loại ma túy mới với tên gọi “socola bay”, được rao bán công khai trong các hội nhóm như: Hội đồng bay lắc (hơn 6.000 thành viên); Socola Monkey Chill - Chuyên sỉ lẻ toàn quốc (hơn 6.000 thành viên); Socola bay Luxury (hơn 1.000 thành viên). Các chất trong “socola bay” được xác định thuộc nhóm cần sa tổng hợp.

Qua đấu tranh, lực lượng công an ghi nhận các đối tượng còn sử dụng thủ đoạn nhập ma túy dạng bột trái phép từ nước ngoài về Việt Nam để bào chế, gia công đóng, dập thành ma túy dạng viên; chia nhỏ ma túy để ngụy trang, cất giấu lẫn trong các loại hàng hóa và thuê căn hộ, chung cư để cải tạo, làm nơi cất giấu, tổ chức mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy...

Công an TPHCM khuyến cáo người dân, đặc biệt là giới trẻ cần nâng cao cảnh giác, trang bị kiến thức để nhận biết dấu hiệu thường gặp ở người sử dụng ma túy, theo dõi các thông tin về tác hại của ma túy, đặc biệt là các loại ma túy mới…

Các bậc phụ huynh cần quan tâm, giáo dục, khuyến cáo con em không tham gia tàng trữ, sử dụng thuốc lá điện tử, các dạng thực phẩm chức năng, thuốc kích thích tinh thần không rõ nguồn gốc.

Trong năm 2023, lực lượng Công an TPHCM đã triệt phá hơn 2.200 vụ, với hơn 4.900 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tăng 955 vụ và tăng 858 đối tượng so với năm 2022.

Quý I/2024, lực lượng công an đã phát hiện, xử lý 813 vụ, với hơn 2.000 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về ma túy. Cơ quan điều tra đã khởi tố 671 vụ, với 1.202 bị can; xử lý hành chính 125 vụ, với 800 đối tượng; thu giữ hơn 15kg heroin, hơn 64kg cần sa và gần 249kg ma túy khác các loại...

Cơ quan y tế khuyến cáo, ADB-Butinaca và các chất có trong “Socola bay” thuộc nhóm cần sa tổng hợp và bị xem là chất ma túy. Theo Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an, ADB-Butinaca có công thức phân tử C18H26N4O2 thuộc nhóm chất cần sa tổng hợp vì tác dụng của nó gây ra ảo giác, cũng như kích thích thần kinh trung ương giống như hoạt chất THC có trong cần sa.

Trước đó, Nghị định 57/2022/NĐ-CP đã bổ sung thêm 17 chất ma túy và 3 tiền chất, nâng tổng số chất cần kiểm soát ở Việt Nam là 557 chất ma túy và 60 tiền chất. Theo đó, đã bổ sung chất ADB-Butinaca vào trong danh mục các chất ma túy ở Việt Nam.

Hiện nay, nhóm cần sa tổng hợp chứa hàng trăm chất khác nhau và ADB-Butinaca là một trong số các chất như vậy. Các chất này bị cấm tại hầu hết quốc gia trên thế giới.

Theo các bác sĩ, người sử dụng chất này sẽ bị gây ảo giác mạnh, hoang tưởng, ảnh hưởng nguy hại đến sức khỏe; không làm chủ bản thân, hành vi của mình, từ đó dẫn đến những hành động không kiểm soát, mất nhân tính, vi phạm pháp luật, làm mất an ninh trật tự.

Tuổi trẻ CATP xung kích phòng, chống ma túy

Ngày 16/6, nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng và tinh thần đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, tuổi trẻ Công an TPHCM (CATP) tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện xung kích phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội” trong Chiến dịch Hành quân xanh năm 2024.

Tại xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ, Ban Thanh niên CATP phối hợp với lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng và Đoàn thanh niên địa phương tổ chức lễ ra mắt mô hình tự quản về an ninh trật tự (ANTT) mang tên “Tổ Nhân dân tuần tra”. Mô hình sau hai năm thí điểm, đã được nhân rộng trên khắp địa bàn TPHCM, góp phần phát triển phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc và giữ gìn ANTT, đặc biệt trong việc phòng chống ma túy.

Trên địa bàn 312 xã, phường, thị trấn, tuổi trẻ CATP đẩy mạnh phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội để thực hiện công tác gọi hỏi, răn đe, động viên các đối tượng cai nghiện ma túy tại cộng đồng, và những người có tiền án, tiền sự về ma túy. Đồng thời, tham gia tham mưu kiểm tra các khu vực nghi vấn và vận động quần chúng, nghệ sĩ và người nổi tiếng (KOLs) tham gia bóc xóa các sản phẩm quảng cáo sai quy định. Hơn 10.000 người đã tham gia loại bỏ hơn 145.000 sản phẩm quảng cáo trái phép, làm sạch hơn 300 tuyến đường.

Tại các bến xe khách liên tỉnh, Đoàn Thanh niên CATP phối hợp với Đoàn Tổng Công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn tổ chức tập huấn kỹ năng tự vệ, xử lý sự cố cháy nổ, và tai nạn lao động, hướng dẫn kỹ năng nhận biết các loại ma túy trà trộn vào hàng hóa cho các đội hình phản ứng nhanh về ANTT bến xe, nhằm giảm thiểu tối đa lượng ma túy vận chuyển vào thành phố.

Tuổi trẻ CATP phối hợp với các đơn vị cơ sở Đoàn và lực lượng khác để tuyên truyền pháp luật, phát loa công cộng, phát tờ rơi, và truyền tải thông tin về tác hại của ma túy thông qua infographic và video clip. Hơn 30.000 lượt thanh thiếu niên đã được hướng dẫn kỹ năng nhận biết và phòng chống tội phạm về ma túy.

Phú Quang