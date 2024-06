Trà Vinh: Vi phạm về giao thông lứa tuổi học sinh gia tăng

TPO - Những tháng đầu năm nay, số vụ tai nạn giao thông, trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông trong lứa tuổi học sinh tại Trà Vinh gia tăng.

Theo UBND tỉnh Trà Vinh, trong 5 tháng đầu năm 2024, tình hình trật tự, an toàn giao thông (ATGT) diễn biến phức tạp. Toàn tỉnh đã xảy ra 80 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 30 người, bị thương 76 người, tăng 36 vụ so với cùng kỳ năm 2023. Đáng chú ý có 17/80 vụ TNGT liên quan đến lứa tuổi học sinh, chiếm hơn 21% tổng số vụ TNGT và tăng 10 vụ (tương đương 15%) so với cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 2.353 trường hợp vi phạm về trật tự, ATGT là lứa tuổi học sinh (tăng gần 600 trường hợp so với cùng kỳ năm 2023). Trong đó, có 1.452 trường hợp vi phạm không đủ điều kiện điều khiển phương tiện, tiềm ẩn nguy cơ rất lớn xảy ra TNGT.

Nguyên nhân tai nạn, vi phạm giao thông ở Trà Vinh tăng, được lý giải do ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, ATGT của một bộ phận người tham gia giao thông chưa nghiêm, trong đó có lứa tuổi học sinh; một số người tham gia giao thông trong lứa tuổi học sinh thiếu kỹ năng điều khiển phương tiện an toàn.

Cùng với đó, phụ huynh học sinh chưa quan tâm đúng mức trong quản lý, giáo dục con em, thậm chí giao phương tiện cho con em sử dụng khi chưa đủ điều kiện theo quy định. Các đơn vị nghiệp vụ trong hệ thống giáo dục và đào tạo chưa quyết liệt trong phối hợp, kiểm tra, xử lý việc chấp hành pháp luật trật tự, ATGT của học sinh…

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh yêu cầu thủ trưởng các sở ngành, đoàn thể và chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các kế hoạch, chỉ thị, quyết định Chính phủ và của tỉnh về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự, ATGT trên địa bàn tỉnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường phối hợp với Công an tỉnh thực hiện hiệu quả kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, ATGT trong các cơ sở giáo dục; xử lý nghiêm các trường hợp học sinh vi phạm trật tự, ATGT. Thường xuyên hướng dẫn phụ huynh học sinh chấp hành pháp luật giao thông trong đưa đón học sinh và cam kết không giao phương tiện cho học sinh điều khiển khi chưa đủ điều kiện theo quy định.

Công an tỉnh chủ động theo dõi, phân tích, dự báo kịp thời tình hình trật tự, ATGT liên quan đến lứa tuổi học sinh trên địa bàn toàn tỉnh để xây dựng kế hoạch chuyên đề xử lý vi phạm trật tự, ATGT có trọng tâm, trọng điểm. Chỉ đạo lực lượng thường xuyên phối hợp với các trường học bảo đảm trật tự, ATGT trong khung giờ tan trường; tổ chức kiểm tra các điểm nhận giữ xe cho học sinh ở khu vực xung quanh cổng trường để kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông…