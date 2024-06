Bản tin Hình sự: Công an điều tra nghi vấn tài xế bỏ ô tô trên cầu rồi tự tử

TPO - TIN NÓNG ngày 16/6: Bắt Viện trưởng và Phó viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa; Mâu thuẫn tại cuộc nhậu, chém bạn tử vong; Cặp vợ chồng bị bắt khi vận chuyển 30kg ma túy...

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã bắt giữ 2 lãnh đạo Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa (đóng tại phường Tân Phong, TP Biên Hòa, Đồng Nai) gồm bác sĩ Lê Văn Hùng (Viện trưởng) và bác sĩ Nguyễn Thành Công (Phó viện trưởng). Cơ quan chức năng cũng đã tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của 2 người này. Việc bắt 2 cán bộ lãnh đạo của Viện này liên quan đến việc cơ quan chức năng đã bắt giữ nhiều bác sĩ và điều dưỡng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa.

Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Nhịn (SN 1979, trú huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) về hành vi giết người. Trước đó, anh T.V.T (SN 1972, trú huyện Càng Long, Vĩnh Long) nhậu cùng Nhịn và một số người khác ở xã Đại Phúc. Do không đồng ý việc Nhịn đòi đánh người khác nên anh T. và Nhịn xảy ra mâu thuẫn rồi đánh nhau. Mặc dù được người thân can ngăn nhưng Nhịn đã dùng dao chém anh T. tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Nhịn bỏ trốn.

Cháu L.G.K bị ông Phan Thượng Mỹ (trú tổ dân phố 1, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi - cha bạn học cùng lớp) đánh nhập viện, thương tích 12%, nhưng chỉ bị tòa tuyên phạt 2 năm tù treo. Cho rằng mức án này quá nhẹ, cha cháu K. đã gửi đơn kháng cáo. Ông Lượng (trú thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa -bố K.) cho rằng, mức án như vậy là quá nhẹ, chưa tương xứng với hành vi phạm tội của ông Mỹ, do đó, gia đình ông Lượng đã nộp đơn kháng cáo gửi đến TAND huyện Tư Nghĩa và TAND tỉnh Quảng Ngãi.

Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ 2 đối tượng Sùng A Sếnh (26 tuổi) cùng vợ Phàng Thị Dợ (25 tuổi, cùng dân tộc Mông, trú huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa), thu giữ 30kg ma túy đá. Trước đó, tại Hạt Quản lý đường bộ Đèo Ngang nằm trên Quốc lộ 1, qua xã Kỳ Nam (thị xã Kỳ Anh), lực lượng liên ngành Hà Tĩnh bắt quả tang Sếnh cùng vợ mang theo 1 va ly và 1 ba lô bên trong có 30 gói tổng 30kg ma túy đá. Số ma túy được một người đàn ông nói tiếng Mông ở Lào thuê vận chuyển vào tỉnh Bình Dương với tiền công 200 triệu đồng.

Đội CSGT đường bộ số 2 Phòng CSGT Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an quận Tây Hồ triệu tập 4 thanh thiếu niên: N.T.H (SN 2008, trú tại quận Long Biên, Hà Nội), N.T.T (SN 2004, trú tại Từ Sơn, Bắc Ninh), N.Q.H (SN 2010, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội) và T.M.X (SN 2008, trú tại Gia Lâm, Hà Nội) lên làm việc. Trước đó, N.T.H điều khiển xe máy BKS 99AB - 031.XX chở N.T.T, N.Q.H điều khiển xe máy BKS 29C2 - 090.XX chở T.M.X đi qua nhiều tuyến phố trong nội thành Hà Nội rồi lên cầu Nhật Tân để đi sang huyện Đông Anh. Tại cầu Nhật Tân, 4 thanh thiếu niên liên tục đánh võng, gây mất trật tự an toàn giao thông.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng khởi tố, bắt tạm giam Trần Thị Thùy (46 tuổi, ngụ huyện Mỹ Xuyên) và Lâm Minh Khải (49 tuổi, ngụ huyện Trần Đề) để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". 2 năm gần đây, Thùy cho người dân vay số tiền nhỏ, nhưng yêu cầu người vay phải ký hợp đồng chuyển nhượng hoặc ủy quyền quyền sử dụng đất có giá trị lớn hơn cho bị can hoặc đồng phạm để đảm bảo khoản vay. Thùy và đồng phạm đã chiếm đoạt quyền sử dụng đất của nhiều người dân, sau đó chuyển nhượng cho người khác, thu về số tiền lớn hơn rất nhiều lần khoản cho vay.

Khoảng 6h20 ngày 16/6, người đàn ông quê Bắc Giang lái ô tô màu đỏ BKS 98A-429.XX lên cầu Thăng Long. Khi đi tới địa phận xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội thì tài xế dừng xe. Nam tài xế được cho là đã rơi từ mặt cầu xuống đất và tử vong tại chỗ. Sau khi nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 15, Công an TP Hà Nội phối hợp cùng Công an huyện Đông Anh tới hiện trường làm rõ sự việc. Hiện cơ quan chức năng đã liên hệ được với gia đình nạn nhân.