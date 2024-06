Bản tin Hình sự: Nhân viên massage ở phố cổ trộm sạch tiền của du khách người Thụy sĩ

TPO - TIN NÓNG ngày 14/6: Trốn truy nã, tạo vỏ bọc là chủ doanh nghiệp ở Campuchia; Xử phạt người đưa tin sai về việc bộ hành của 'sư Thích Minh Tuệ'; Bắt nhiều bác sĩ, điều dưỡng Viện Pháp y tâm thần trung ương Biên Hòa...

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Trị thông tin, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt hành chính bà N.T.T.A. (49 tuổi, trú tại thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) với số tiền 5 triệu đồng. Bà A. thông tin sai sự thật, xuyên tạc về chính quyền tỉnh Quảng Trị trên mạng xã hội liên quan đến việc ông Lê Anh Tú (Thích Minh Tuệ) bộ hành. Cơ quan công an cũng đang xác minh, xử lý với 16 trường hợp khác có hành vi tương tự.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã bắt tạm giam 2 bác sĩ công tác tại Viện pháp y tâm thần trung ương Biên Hòa gồm ông N.V.T. và L.T.H.N để điều tra về các sai phạm liên quan đến kết quả giám định, điều trị bệnh nhân. Trước đó, cơ quan CSĐT cũng đã bắt tạm giam bác sĩ N.V.T (trưởng khoa điều trị bắt buộc nhóm nghiện chất), bác sĩ H.N.K, bác sĩ P.V.T., cán bộ Phòng Kế hoạch và L.T.A.H, điều dưỡng trưởng cùng ông B.T.H, nguyên Viện trưởng Viện pháp y tâm thần trung ương Biên Hòa, thành viên Hội đồng giám định y khoa.

Anh Terry Louis Verchere (SN 1984, quốc tịch Thuỵ Sĩ) đến spa “Hanh Moncy” có địa chỉ tại số 8 Hàng Cá, phường Hàng Đào, Hoàn Kiếm, Hà Nội để làm dịch vụ massage. Sau khi ra về, nam du khách này kiểm tra thấy mất toàn bộ tiền trong ví nên quay lại spa hỏi nhưng không ai nhận. Cơ quan công an xác định, người lấy trộm tài sản của anh Terry là nhân viên massage Nông Mạnh Hùng (SN 2005, trú tại Cấm Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang). Được biết, tổng số tiền Hùng đã lấy trộm của khách nước ngoài là khoảng hơn 18 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Định Quán (Đồng Nai) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 14 đối tượng về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Nhóm đối tượng đi trên xe ô tô 16 chỗ, mang theo hung khí là dao, mã tấu tụ tập đánh nhau tại khu vực chợ Cầu Trắng, thị trấn Định Quán. Phát hiện sự việc công an đã khống chế, đưa các đối tượng về trụ sở để đấu tranh làm rõ. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mẫu thuẫn cá nhân.

Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) vừa triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 200kg chó, bắt giữ 3 đối tượng Nguyễn Văn Đại (SN 1976), Nguyễn Văn Lệ (SN 1982) và Nguyễn Văn Cương (SN 1986) đều trú xóm 8, xã Công Thành, huyện Yên Thành. Các đối tượng có sự phân công nhiệm vụ cụ thể, chuẩn bị công cụ, phương tiện, thực hiện hành vi phạm tội. Nguy hiểm hơn, các đối tượng còn đem theo nhiều hung khí để sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng và người dân khi bị phát hiện để tẩu thoát.

Chị T. (trú tại Hà Nội) được các đối tượng gọi điện mời tham gia nhóm đầu tư và được hướng dẫn mở app tài khoản cá nhân trên sàn IG để đặt lệnh mua bán vàng với hứa hẹn lợi nhuận cao. Chị T. đã đã thực hiện các giao dịch đầu tư với tổng số tiền 20 tỷ đồng. Nhưng khi rút tiền thì chị T được thông báo không rút được, phải liên hệ trợ lý của sàn. Người phụ nữ tiếp tục chuyển “trợ lý” tổng số tiền 4 tỷ đồng để rút được tiền gốc nhưng đều không được. Thấy có dấu hiệu lừa đảo, chị T. đã đến cơ quan công an trình báo.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Nghệ An vừa bắt giữ thành công một đối tượng đặc biệt nguy hiểm trốn truy nã về tội “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”. Nguyễn Ánh Dương (SN 1988, trú phường Cửa Nam, thành phố Vinh, Nghệ An) là đối tượng từng có 1 tiền án về tội “gây rối trật tự công cộng" và là một “mắt xích” quan trọng trong ổ nhóm “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý” mà công an đấu tranh trước đó. Khi bị truy nã Dương đã thay tên, đổi họ đồng thời tạo vỏ bọc là một chủ doanh nghiệp kinh doanh ở Campuchia.