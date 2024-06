Bản tin Hình sự: Nhân viên ngân hàng tự ý giải ngân tiền của khách để chiếm đoạt

TPO - TIN NÓNG ngày 12/6: Giả danh cán bộ sở TN&MT lừa đảo hàng trăm triệu của người dân; Hà Nội: Điều tra vụ ba thanh niên tử vong trong đêm trên đường Láng; Công an truy tìm nghi phạm vụ án hiếp dâm ở Hà Nội...

Công an tỉnh Quảng Trị bắt quả tang vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức "xóc đĩa", bắt giữ 16 con bạc cùng tang vật gần 1 tỷ đồng. Trước đó, qua nguồn tin trinh sát, lực lượng chức năng nắm được địa điểm đánh bạc và tổ chức đánh bạc tại khu vực trên đã được tổ chức khá nhiều lần, cách xa khu dân cư, được bảo vệ bằng hàng rào lưới sắt B40, có bố trí người cảnh giới và lắp thiết bị camera giám sát kỹ càng nên đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh để đấu tranh triệt phá.

Công an huyện Tân Lạc (Hòa Bình) đã ra quyết định khởi tố và lệnh tạm giam đối với Lê Trọng Nhất (SN 1986, trú Ninh Bình) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Nhất giả mạo là cán bộ Sở TN&MT tỉnh Hòa Bình đến huyện Tân Lạc, kết giao với một số người dân và hứa hẹn có thể giúp họ làm thủ tục để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Từ tháng 7 – 12/2022, Nhất đã chiếm đoạt số tiền hơn 350 triệu đồng của 11 người dân tại huyện Tân Lạc và huyện Cao Phong, Hòa Bình. Năm 2019, với thủ đoạn tương tự, Nhất chiếm đoạt số tiền 400 triệu đồng của một người dân tại huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.

Công an quận Đống Đa đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 3 thanh niên tử vong trên đường Láng. Trước đó, hơn 1h ngày 11/6, tại khu vực đối diện số nhà 790 đường Láng (phường Láng Thượng, quận Đống Đa) một xe máy không mang BKS lưu thông theo hướng Ngã Tư Sở đi Cầu Giấy, được cho là đã đâm vào dải phân cách giữa đường. Cú va chạm khiến 3 người đi trên xe ngã ra đường. Hậu quả, 2 người tử vong tại chỗ, 1 người được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng không qua khỏi.

Công an quận Thanh Xuân đang điều tra vụ án hình sự "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" xảy ra trong khoảng thời gian từ ngày 20/8/2022 đến ngày 27/02/2023, tại nhà nghỉ trên địa bàn phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội. Cơ quan công an xác định đối tượng tình nghi có hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi tên là “Hoàng”. Tuy nhiên, hiện chưa rõ nhân thân lai lịch của đối tượng. Để phục vụ điều tra, Công an quận Thanh Xuân quyết định truy tìm đối tượng trên.

Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM) có thông báo về việc đã nhận được Thông báo số 8181/CV-CSKT của Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội liên quan đến quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với ông Phan Phạm Hà - Tổng giám đốc VEAM về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", quy định tại khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự. Thông tin cụ thể về sai phạm của ông Phan Phạm Hà chưa được công bố.

Ngày 11/6, Mai Văn Hà (SN 1968, trú Phúc Trạch, Hương Khê Hà Tĩnh) đến nhà một người trong thôn để uống rượu. Khoảng 21h cùng ngày, Hà đến nhà con trai để trông cháu. Đến 23h45, Hà trở về nhà thì bà Trần Thị H. (SN 1973, vợ Hà) nói đến việc đã bán nghé. Bức xúc vì vợ bán nghé nhưng không bàn bạc, hỏi ý kiến mình nên giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ. Lúc này, Hà đã lấy dao đến nơi vợ mình đang nằm ngủ, chém nhiều nhát khiến bà H. tử vong tại chỗ. Gây án xong, ông Hà đến nhà con trai thông báo, rồi bỏ trốn.

Công an huyện Hoài Đức (Hà Nội) đang điều tra, xác minh vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền gần 6 tỷ đồng. Trước đó, ngày 23/5/2024, chị H. (SN 1984, trú tại Hoài Đức, Hà Nội) nhận được cuộc gọi của một đối tượng tự xưng là cán bộ Công an yêu cầu chị H tải ứng dụng dịch vụ công để làm định danh mức 2. Sau đó, đối tượng gửi cho chị đường link cài đặt phần mềm dịch vụ công giả mạo. Khi cài đặt xong, chị H. bị chiếm quyền sử dụng điện thoại và bị chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng.

Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Lò Mạnh Hùng (SN 1991, trú tại phường Chiềng Cơi, TP Sơn La) về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Hùng là nhân viên quan hệ khách hàng cá nhân thuộc một ngân hàng trên địa bàn TP Sơn La. Tháng 5/2023, trong quá trình làm thủ tục giải ngân khoản vay cho khách hàng, Hùng đã làm trái quy định của ngân hàng, tự ý chiếm đoạt 350 triệu đồng của bà M.H.V trú tại phường Chiềng Lề, TP Sơn La, tỉnh Sơn La. Với thủ đoạn như trên, Hùng chiếm đoạt số tiền 995 triệu đồng của hai nạn nhân khác.