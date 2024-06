Bản tin Hình sự: Mang hai thỏi vàng 24k đi bán hơn 800 triệu đồng rồi hoang báo tin bị cướp

TPO - TIN NÓNG ngày 10/6: Bắt tài xế gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn trong đêm; Lừa đảo hàng trăm triệu bằng chiêu 'bao đậu lý thuyết' thi sát hạch cấp giấy phép lái xe; Mang hai thỏi vàng 24k đi bán rồi hoang báo tin bị cướp...

Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) khởi tố Trần Văn Trí (SN 1991, trú tại thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn) về tội "Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản". Để có tiền tiêu xài, Trí lấy danh nghĩa là giáo viên của một trung tâm đào tạo lái xe tại thành phố Vinh (Nghệ An) đăng thông tin tuyển sinh với cam kết “bao đậu lý thuyết” nếu đăng ký hồ sơ học lái xe. Với chiêu thức này, Trí tự thu tiền phục vụ cho việc học bằng lái xe ô tô, với số tiền từ 12 - 20 triệu đồng/người. Đến khi bị bắt giữ, Trí đã lừa nhiều người với số tiền hơn 200 triệu đồng.

Sau khi lái ô tô tông chết người, Phạm Tấn Hinh (39 tuổi, ngụ quận 8, TPHCM) lái xe rời khỏi hiện trường, bỏ lại nạn nhân sau đó thuê xe cứu hộ chở xe gây tai nạn về TP.HCM sửa chữa. Lực lượng chức năng tỉnh An Giang nhanh chóng truy xét, bắt giữ đối tượng cùng phương tiện gây tai nạn. Nạn nhân là ông Hồ Minh Mẩn (58 tuổi, ngụ TP. Long Xuyên). Ông Mẩn gặp nạn khi đang trên đường mua dầu về cho con trai đổ vào xe tải đỗ trên tuyến tránh TP. Long Xuyên.

Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Duy Quỳnh (SN 1993, trú tại xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Trộm cắp tài sản” và Lê Xuân Dương (SN 2002, quê TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Đây là hai đối tượng gây ra 8 vụ trộm cắp, tiêu thụ xe gian trên địa bàn TP Hà Nội. Điển hình, ngày 25/5, đối tượng Quỳnh trộm cắp xe máy SH của chị H. (SN 2002, quê tỉnh Thanh Hóa) tại nhà trọ ở phường Thanh Xuân Nam và bán cho Dương với giá 20 triệu đồng.

Chị V.K.T - chủ tiệm vàng KM ở thị xã Bình Minh đưa cho Trương Hoài Thương (SN 1993, ngụ xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình) 2 thỏi vàng 24k để mang đến tiệm vàng ở quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) bán. Thương bán 2 thỏi vàng với tổng số tiền là 839,5 triệu đồng và yêu cầu chuyển vào tài khoản số tiền 200 triệu đồng, phần còn lại đưa tiền mặt. Sau đó, Thương tiếp tục đến tiệm vàng khác nhờ chuyển 250 triệu đồng vào tài khoản, số tiền còn lại mang gửi cô ruột cất giữ. Khi quay về tiệm vàng KM, Thương thông báo trên đường đi bị 3 đối tượng chặn đường, xịt hơi cay cướp hết tiền.

Từ các thông tin thu thập được, Công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt giữ 4 đối tượng (SN 2006-2009) gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tiền công đức tại chùa trên địa bàn. Thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng lúc đêm khuya đột nhập vào chùa sau đó dùng công cụ mang theo đập phá thùng công đức, két sắt để lấy trộm tiền bên trong. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do sống lang thang, không có việc làm, không có tiền tiêu xài nên đã rủ nhau đi trộm cắp tài sản, mục tiêu là tiền công đức tại các chùa.

Công an TP HCM bắt tạm giam Phạm Tiến Dũng (59 tuổi, ngụ quận Tân Phú), Nguyễn Bảo Xuyên (33 tuổi) và Trần Đình Sinh (41 tuổi), cùng ngụ quận Bình Tân để điều tra về tội “Sản xuất hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh”. Các bị can nói trên liên quan trong vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh” do đối tượng Quách Ngọc Giao (56 tuổi, ngụ quận 10) cầm đầu đã bị Công an TPHCM bắt giam cùng 7 bị can khác vào tháng 7/2023. Tang vật thu giữ hơn 500 thùng thuốc tân dược giả, trị giá tương đương hàng thật hơn 2,5 tỷ đồng...

Chị Q. (SN 1994, giáo viên mầm non, trú tại bản Can Hồ, xã Lùng Thàng) nhận được 2 cuộc gọi từ 2 số khác nhau giới thiệu là cán bộ Công an xã Lùng Thàng và Công an huyện Sìn Hồ. Đối tượng tự xưng là cán bộ Công an huyện Sìn Hồ yêu cầu chị Q. cài đặt, tích hợp giấy tờ và hướng dẫn truy cập vào đường link Dichvucong.bgv.gov.com để cài đặt ứng dụng dịch vụ công có logo của Bộ Công an. Sau đó, yêu cầu chị Q. nộp 10 nghìn đồng cho Quỹ bảo trợ trẻ em bằng hình thức chuyển khoản. Sau khi thực hiện giao dịch, điện thoại chị Q. bị mất quyền điều khiển... kết quả nạn nhân bị chiếm đoạt số tiền hơn 300 triệu đồng.