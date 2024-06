Bắt thêm 3 bị can trong đường dây sản xuất thuốc tân dược giả quy mô lớn ở TPHCM

TPO - Mở rộng điều tra đường dây sản xuất, buôn bán thuốc tân dược giả do Quách Ngọc Giao cầm đầu, cơ quan công an bắt giữ thêm 3 đối tượng được thuê in ấn số lượng lớn vỏ hộp các sản phẩm tân dược giả.

Ngày 10/6, Công an TPHCM cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Tiến Dũng (59 tuổi, ngụ quận Tân Phú), Nguyễn Bảo Xuyên (33 tuổi) và Trần Đình Sinh (41 tuổi), cùng ngụ quận Bình Tân để điều tra về tội "Sản xuất hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh". Các bị can nói trên liên quan trong vụ án "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh" do đối tượng Quách Ngọc Giao (56 tuổi, ngụ quận 10) cầm đầu đã bị Công an TPHCM bắt giam cùng 7 bị can khác vào tháng 7/2023. Quá trình điều tra mở rộng vụ án, PC03 xác định Xuyên, Sinh và Dũng đã được đồng bọn của Giao thuê in ấn số lượng lớn vỏ hộp các sản phẩm tân dược. Kết quả điều tra vụ án đến nay, PC03 đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 11 đối tượng về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh", tiến hành khám xét 19 địa điểm trên địa bàn TPHCM và tỉnh Tiền Giang. Tang vật thu giữ gồm hơn 500 thùng thuốc tân dược giả, trị giá tương đương hàng thật hơn 2,5 tỷ đồng, cùng một số lượng lớn nguyên liệu, công cụ sản xuất thuốc tân dược giả. Vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ. Cuối năm 2022, trinh sát phát hiện một số đối tượng có dấu hiệu sản xuất, mua bán các loại thuốc chữa bệnh giả tại nhiều địa điểm, rải từ TPHCM xuống một số tỉnh, thành lân cận. Sau thời gian củng cố hồ sơ, sáng 11/7/2023, tại một địa điểm trên đường Lê Hồng Phong (phường 12, quận 10), các trinh sát bắt quả tang ông Giao đang vận chuyển một thùng carton chứa 300 hộp thuốc Fugacar giả để giao cho khách. Khám xét nơi ở của ông Giao tại quận 10 và kho hàng tại quận Phú Nhuận, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 110 thùng carton tân dược giả thành phẩm cùng bao bì, tem nhãn các loại. Công an xác định đường dây tổ chức sản xuất, mua bán tân dược giả do Quách Ngọc Giao cầm đầu có sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người trong quá trình sản xuất, mua bán. Để làm ra thành phẩm thuốc giả, nhóm của Giao mua nguyên liệu thuốc từ các công ty dược Việt Nam hoặc thuốc hết hạn sử dụng trên thị trường. Sau đó, các đối tượng này thay đổi bao bì, tem nhãn thuốc thành thuốc có nguồn gốc nước ngoài sản xuất, bán ra thị trường với giá cao để hưởng chênh lệch về giá. Sản xuất xong, các đối tượng vận chuyển tân dược giả thành phẩm về nơi ở và kho chứa hàng của Giao để tiêu thụ tại TPHCM và các tỉnh lân cận.