Bản tin Hình sự: Mạo danh chủ hàng chiếm đoạt gần 100 điện thoại iPhone

TPO - TIN NÓNG ngày 7/6: Nguyên bí thư xã bị bắt vì sai phạm bồi thường giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam; Lập công ty vận tải quốc tế làm 'bình phong' để buôn lậu; Người phụ nữ bị bắt sau 21 năm lẩn trốn, thay tên đổi họ...

Công an tỉnh Thanh Hoá khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trịnh Ngọc Gấm (SN 1960) nguyên Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Năm 2019 thực hiện nhiệm giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc, Trịnh Ngọc Gấm (lúc bấy giờ là Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Vĩnh An đã chỉ đạo Hà Tiến Dũng (lúc bấy giờ là Chủ tịch UBND xã) và Trịnh Xuân Nam là công chức địa chính xã rà soát, lập danh sách 26 hộ sử dụng đất thầu, đất ao hồ tự cải tạo.

Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Nam (40 tuổi, trú tại TP. Hà Nội) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi “Buôn lậu”, “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Nam sử dụng giấy tờ của người khác thành lập Công ty TNHH Vận tải quốc tế NA (Địa chỉ tại xóm 7, phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) để làm bình phong. Trên thực tế, đây là công ty “ma” không có bất cứ hoạt động kinh doanh, không có trụ sở tại nơi đăng ký, không có doanh thu…

Công an quận Hải Châu phối hợp với Phòng kỹ thuật nghiệp vụ (Công an TP Đà Nẵng) đã triệt xóa thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng Trần Kim Hoàn (52 tuổi, trú xã Đông Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) khi đối tượng đang lưu trú tại một khách sạn thuộc phường Bình Hiên, quận Hải Châu. Tang vật thu giữ gồm 1 kg ketamine, 2.110 viên thuốc lắc, 5 mảnh vỡ thuốc lắc và một số tang tài vật khác có liên quan.

Ban hành kết luận điều tra giai đoạn 2, ngoài đề nghị truy tố bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 33 đồng phạm về 3 nhóm tội, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an, đã tiến hành rà soát, xác minh, truy thu theo dòng tiền có nguồn gốc từ hành vi phạm tội để kê biên theo quy định. Ngoài kê biên nhiều tài sản, bất động sản của bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm, cơ quan điều tra cũng áp dụng biện pháp phong tỏa với hàng chục tỷ đồng, hơn 200 sổ tiết kiệm, giấy tờ nhà đất và hàng trăm miếng kim loại màu vàng của 3 bị can đã chết.

Công an quận Hà Đông (Hà Nội) bắt giữ đối tượng Trương Công Thành (SN 1996, trú tại thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thuỷ, tỉnh Hoà Bình) về hành vi "Trộm cắp tài sản". Thành đến nhà anh T. (người bạn quen biết 7 năm) ngủ lại, lợi dụng cơ hội đánh tráo vé gửi xe máy, sau đó ra về. Mấy hôm sau, đối tượng quay lại khu chung cư của anh T. dùng vé xe và chìa khoá đánh cắp chiếc xe máy mang về cất giấu tại phòng trọ. Sau đó, Thành lên mạng rao bán chiếc xe với giá 28 triệu đồng.

Trần Vũ Tuấn (SN 1985, trú tại phường Phú Xá, TP Thái Nguyên) là nhân viên sửa chữa điện thoại, do nợ nần số tiền lớn nên đối tượng nảy sinh ý định sử dụng sim "rác" gọi lên tổng đài của một công ty để hỏi những người mà Tuấn quen biết (đều kinh doanh điện thoại trên địa bàn TP. Thái Nguyên) xem có hàng ký gửi trong ngày không. Khi biết có hàng đến, Tuấn sẽ đến văn phòng công ty mạo danh chủ hàng để nhận hàng. Với thủ đoạn trên, Tuấn đã lấy 90 chiếc điện thoại iPhone, giá trị theo bị hại khai là gần 1,1 tỉ đồng.

Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an An Giang phối hợp Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an TP. Hồ Chí Minh bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sau 21 năm lẩn trốn. Trần Thị Hương (sinh 1964, trú phường 2, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” vào năm 2003. Hương trốn nhiều nơi và sang Campuchia. Đến năm 2011, Hương thay đổi tên thành Nguyễn Thị Xuân (SN 1962, trú tại ấp Mỹ Chánh, xã Mỹ Đức).