Bản tin Hình sự: Bắt đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp giật dây chuyền tại Hà Nội

TPO - TIN NÓNG ngày 5/6: Phá đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn ở Đà Nẵng; Hẹn cô gái đến quán cà phê phim để hiếp dâm; Nam thanh niên bị đâm dẫn đến tử vong trước quán karaoke...

Công an thành phố Bến Cát (Bình Dương) đã tạm giữ hình sự 10 đối tượng liên quan đến vụ hai nhóm người hỗn chiến, xảy ra trên địa bàn. Nguyên nhân vụ việc do Nguyễn Tấn Đạt (SN 1991, trú Bình Dương) đến khu nhà trọ thuộc khu phố An Mỹ để ăn nhậu và xảy ra mâu thuẫn với bạn. Sau đó, con trai chủ nhà trọ là Trương Phi Long (SN 1991) biết tin có người đánh nhau tại nhà trọ của nhà mình nên Long cùng 3 đối tượng đến để dằn mặt. Đạt đã gọi điện rủ thêm khoảng 14 đối tượng đi trên 6 xe mô tô, mang theo mã tấu, chĩa sắt... đánh nhau với nhóm Long.

Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Cục CSGT) cho biết, đơn vị đã mời tài xế điều khiển ô tô đi lùi trên cao tốc TP.HCM- Long Thành- Dầu Giây lên làm việc. Lực lượng CSGT xác định chị N.T.H. (35 tuổi, quê tại Hải Phòng) điều khiển ô tô mang BKS 51K- 352.XX, đi lùi trên cao tốc TP.HCM- Long Thành- Dầu Giây. Chị H. cho biết, ngày 4/6, chị thuê ô tô BKS 51K- 352.XX để đưa 2 con đi chơi. Đến Km43 trên tuyến cao tốc TP.HCM- Long Thành- Dầu Giây, chị H. chạy quá lối vào nút giao Cẩm Mỹ- Đồng Nai nên đã điều khiển ô tô lùi lại.

Nguyễn Văn Trung (1985, trú phường Tam Thuận, quận Thanh Khê) cầm đầu ổ nhóm cá độ bóng đá qua mạng vừa bị cơ quan công an bắt giữ. Trung lấy tài khoản cá độ bóng đá sau đó, chia tài khoản chính ra làm 9 tài khoản cấp dưới, giao cho các đối tượng khác quản lý. Riêng trận chung kết Cup C1 châu Âu giữa Real Madrid và Borussia Dortmund (ngày 1/6), trận Manchester United và Arsenal thuộc giải Ngoại hạng Anh (ngày 12/5) các đối tượng đã tổ chức cho các con bạc cá độ hàng trăm triệu đồng. Tính từ ngày 29/4 đến ngày 2/6/2024 tổng số tiền đánh bạc trong đường dây ước tính khoảng 8 tỷ đồng.

Phùng Văn Ph. (21 tuổi, trú tại phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) sử dụng ứng dụng hẹn hò Tinder và Facebook, Zalo và Instagram nhắn tin tán tỉnh, hẹn hò với các nữ giới rồi đưa đến quán cà phê phim số 213 Vũ Tông Phan để thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn với nạn nhân. Đối tượng còn quay video và chụp ảnh nạn nhân, sau đó đăng tải vào các nhóm hoặc gửi riêng cho các cá nhân trên ứng dụng Telegram gây ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của các nạn nhân.

TAND tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa xét xử 18 bị cáo trong vụ đánh bạc, tổ chức đánh bạc, đưa hối lộ và nhận hối lộ liên quan một sòng bạc ở TP Nha Trang. Trong đó có Lường Tiến Quân (Cựu Phó phòng 4, thuộc Cục CSHS Bộ Công an khu vực phía Nam, phụ trách địa bàn tỉnh Khánh Hòa về lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội) bị truy tố về tội "Nhận hối lộ". Viện KSND tỉnh Khánh Hòa kết luận, trước khi các đối tượng bị bắt đã chi cho Lường Tiến Quân 420 triệu đồng.

Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã khởi tố bị can đối với Chu Mạnh Thái (SN 1987, trú tại Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội) về tội "Cướp giật tài sản". Thái là đối tượng có 2 tiền án về tội "Cướp tài sản" và "Cố ý gây thương tích". Trước đó, Thái điều khiển xe máy trên cầu vượt Cổ Linh, phường Thạch Bàn và cướp giật sợi dây chuyền của một phụ nữ đi xe máy. Đối tượng Thái khai nhận, ngoài vụ việc trên đã thực hiện 5 vụ cướp giật dây chuyền khác trên địa bàn TP Hà Nội.

Công an tỉnh Long An đang phối hợp với các đơn vị điều tra làm rõ vụ việc anh N.H.T (SN 1986, ngụ TP Tân An) tử vong trước quán karaoke thuộc phường 7, TP Tân An, tỉnh Long An. Tối 4/6, anh T. cùng bạn đến quán karaoke trên hát và ăn uống. Được một lúc, anh T. đi ra phía ngoài quán nghe điện thoại thì xảy ra cự cãi với một nhóm thanh niên. Lúc này, anh T. bị đánh nên chạy vào quán karaoke gọi bạn. Hai bên xảy ra xô xát, 1 đối tượng dùng hung khí đâm anh T. gục trước quán karaoke rồi bỏ đi. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu và tử vong sau đó.

Tại cửa hàng sửa xe, Châu Văn Phụng (SN 1989) và Thái Châu Phương (SN 1993) lấy tua vít khống chế, yêu cầu Nguyễn Văn Nhân (SN 1999, trú huyện Tam Bình) ngồi yên và dùng băng keo buộc hai tay. Sau đó, Phụng thấy Trương Hồng Luân (SN 1999) chở Phan Nguyễn Khải Hoàn (SN 1996) đi ngang nên nói chở Nhân về Công an xã Song Phú để nói chuyện. Tuy nhiên, nhóm này chở Nhân đến nhà người quen trên địa bàn huyện Tam Bình và yêu cầu đưa 10 triệu đồng. Nhân không có tiền nên đã đưa điện thoại cho Phụng giữ để làm tin và đi xe ôm về nhà. Hiện Công an huyện Tam Bình (tỉnh Vĩnh Long) đã khởi tố bị can trên để điều tra về hành vi bắt, giữ người trái pháp luật