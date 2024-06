Phá đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn ở Đà Nẵng

TPO - Tổng số tiền đánh bạc của các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá vừa được Công an quận Thanh Khê (TP. Đà Nẵng) triệt phá ước tính khoảng 8 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê (TP. Đà Nẵng) cho biết, đã bắt giữ các đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng trên địa bàn.

Theo điều tra ban đầu, cuối tháng 4/2024, công an phát hiện nhóm đối tượng tổ chức cá độ bóng đá qua mạng do Nguyễn Văn Trung (1985, trú phường Tam Thuận, quận Thanh Khê) cầm đầu. Sau thời gian theo dõi, điều tra, đến ngày 2/6, công an đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Trung và các đối tượng liên quan.

Công an xác định khoảng tháng 4/2023, Trung đã lấy một tài khoản cá độ bóng đá đăng nhập để vào trang mạng cá cược. Sau đó, chia tài khoản chính ra làm 9 tài khoản cấp dưới, giao cho các đối tượng Trương Đặng Vũ Phong (1977, trú phường An Hải Đông, quận Sơn Trà), Hồ Ngọc Viễn (SN 1995, trú phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê) và Lê Đức Tuấn (trú quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) để cá độ trong các trận bóng đá thuộc nhiều giải đấu khác nhau.

Riêng trận chung kết Cup C1 châu Âu giữa Real Madrid và Borussia Dortmund (ngày 1/6), trận đấu giữa Manchester United và Arsenal thuộc giải Ngoại hạng Anh (ngày 12/5) các đối tượng đã tổ chức cho các con bạc cá độ với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, chỉ tính từ ngày 29/4 đến ngày 2/6/2024 tổng số tiền đánh bạc của các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá do Trung cầm đầu ước tính khoảng 8 tỷ đồng.

Vụ việc đang được tiếp tục mở rộng, điều tra các đối tượng có liên quan.