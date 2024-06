Bản tin Hình sự: Nữ phiên dịch lừa hàng chục người ra nước ngoài làm 'việc nhẹ lương cao'

TPO - TIN NÓNG ngày 4/6: Nữ phiên dịch lừa hàng chục người ra nước ngoài làm "việc nhẹ lương cao"; Phát hiện ba người trong một gia đình ở Thái Bình tử vong bất thường; Thủ đoạn lừa 2.700 tỷ đồng của cựu Phó Giám đốc ngân hàng Eximbank...

Cơ quan công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân 3 người trong cùng 1 gia đình tử vong, xảy ra ở xã Trung An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Trước đó, người nhà phát hiện ông N.T.X. (SN 1938, trú tại thôn Bồn Thôn, xã Trung An) tử vong trong phòng ngủ. Trên người ông X. có nhiều vết thương hở tại vùng cổ, ngực, hông và tay trái. Nghi ngờ có thể ông X. bị sát hại, gia đình đã trình báo sự việc lên cơ quan công an. Kiểm tra xung quanh khu vực xảy ra sự việc, cơ quan công an phát hiện chị N.T.H. (SN 1985, con gái ông X) và cháu H.M.H. (SN 2019, con chị H cũng là cháu ngoại ông X.) tử vong.

Cục Quản lý thị trường (QLTT) Quảng Trị cho biết, Đội QLTT số 1 thuộc Cục vừa phối hợp với Đội Cảnh sát Giao thông (CSGT) số 1 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện và thu giữ gần 1.900 các sản phẩm, trong đó có 460 máy tính bảng không rõ nguồn gốc, xuất xứ; hơn 1.400 sản phẩm hàng hóa ví da, balo và túi xách các loại gắn nhãn hiệu Gucci, Chanel, Dior, Saint Laurent, Louis Vuitton... giả mạo các nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam và 460 cái máy tính bảng không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Tổng trị giá lô hàng hóa ước tính trên 400 triệu đồng.

Với vai trò là Phó Giám đốc của Công ty Cổ phần xây dựng Tây Nguyên Gia Lai, Phan Đình Thái Anh (SN 1979, trú phường Tân Thành, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đã chỉ đạo nhân viên khai thác vượt công suất cho phép với khối lượng 16.225 m³ cát, bán cho khách hàng, thu lợi bất chính 1,6 tỷ đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Đình Thái Anh về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”.

Bị cáo Vũ Thị Thu Nhung, sau khi được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Ngân hàng Eximbank - Chi nhánh Ba Đình, đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối, lừa chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của 100 người bị hại có nhu cầu gửi tiền, mua đấu giá tài sản... Trong đó, bà N.T.H (SN 1979, trú tại phường Tương Mai, quận Hoàng Mai) tố cáo Nhung có hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 23 tỷ đồng thông qua hành vi làm giả các “Chứng chỉ tiền gửi có kỳ hạn rút vốn linh hoạt tại Ngân hàng Eximbank”. Ngoài bà H., nhiều cá nhân tố cáo Nhung có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền với thủ đoạn tương tự.

Công an quận Hoàn Kiếm đã tạm giữ hình sự đối với Mokhtar Azzabi (SN 1977), Benrada Rabah (SN 1971) và Abderrezak Fellous (SN 2004), cùng mang quốc tịch Angeria để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Cơ quan công an làm rõ, nhóm đối tượng đã gây ra 2 vụ trộm cắp tài sản là 1 điện thoại SamSung ZFlip 5 màu xanh tại cửa hàng số 80 Trần Nhật Duật bán được 8 triệu đồng và trộm cắp 1 chiếc túi, bên trong có hơn 35 triệu đồng, 2 điện thoại và một số tài sản khác trên ô tô đang dừng đỗ trên phố Hàng Bạc.

Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố bị can Đào Văn Úy (SN 1989, trú tại tỉnh Ninh Bình) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đánh bạc”. Úy đã câu kết với một số đối tượng người nước ngoài nhắn tin, gọi điện thoại thông qua các ứng dụng mạng xã hội để làm quen, dụ dỗ người Việt Nam tham gia đầu tư vào các tập đoàn kinh tế nhằm hưởng mức lợi nhuận cao và nhiều chương trình ưu đãi khác như mua xe ô tô, mua nhà… nhằm chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra xác định, Úy và đồng phạm đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 48 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố bị can Lò Thúy Ngân (SN 1999, trú tại tỉnh Điện Biên) về hành vi mua bán người. Ngân làm phiên dịch tiếng Trung cho một công ty tại đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng, tỉnh Bò Kẹo, Lào. Ngân nhận lời một đối tượng người Trung Quốc, tìm kiếm, lôi kéo, dụ dỗ và lừa đưa người Việt Nam sang làm việc với tiền công 2.000 tệ/người (khoảng 6 triệu VNĐ) hoặc người đó làm việc đủ 6 tháng Ngân sẽ nhận 2.000 tệ và khoảng 1% hoa hồng từ lương hàng tháng của người đó. Với chiêu bài làm việc bán hàng online, giới thiệu sản phẩm, việc nhẹ, lương cao khoảng 20 triệu đồng/tháng, Ngân đã lừa đưa được 14 công dân sang làm việc cho công ty trên. Tuy nhiên, thực tế đây là công ty chuyên lừa đảo qua mạng.

Công an huyện Đồng Hỷ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với tài xế N.D.N (SN 1989), trú tại phường Chùa Hang (thành phố Thái Nguyên) số tiền 4 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng vì hành vi chở 4 người là nữ giới trong khoang hành lý phía sau di chuyển trên đường. Vụ việc được camera ghi lại và đăng lên mạng xã hội cảnh chiếc ô tô màu xanh, nhãn hiệu KIA Cerato mang biển số 20A-518.83, chở 4 nữ giới trong khoang hành lý phía sau, di chuyển qua tuyến đường huyện thuộc thị trấn Hoá Thượng, huyện Đồng Hỷ.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) đã phát hiện 5 trường hợp sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải, chia sẻ thông tin về hoạt động của chốt CSGT đang làm nhiệm vụ. Hành vi này vi phạm pháp luật về hành vi "Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật". Trong 5 trường hợp trên, cơ quan công an đã cảnh cáo 2 trường hợp và hoàn thiện hồ sơ, ban hành Quyết định xử phạt hành chính đối với 3 trường hợp với tổng số tiền phạt 22,5 triệu đồng.