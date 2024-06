Bản tin Hình sự: Mạo danh em trai phó giám đốc công an tỉnh để lừa đảo

TPO - TIN NÓNG ngày 1/6: Phát hiện vật giống xương người trong Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm; Bắt 'nữ quái' cho vay lãi nặng hơn 1.200%/năm; Bộ Công an thông tin kết quả điều tra Tập đoàn Phúc Sơn, thu giữ hơn 1.000 sổ đỏ...

Người dân địa phương đã cấp báo với UBND phường 4 (TP.Đà Lạt, Lâm Đồng) và công an phường về việc phát hiện một vật giống xương chân người bị cắt rời trên đường Hoa Hồng, thuộc khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm (TP.Đà Lạt). Theo ghi nhận ban đầu, bộ phận giống chân xương người nói trên nằm trên đường Hoa Hồng, gồm phần giống xương đùi và xương ống cùng bàn chân người đang trong quá trình phân hủy.

Công an thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với Lô Thị Trang (SN 1992, trú phường Lê Lợi, thành phố Vinh) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Lợi dụng việc một số người dân có nhu cầu vay tiền, Trang đã thực hiện hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, với lãi suất cao, từ 356%/năm đến 1216,67%/năm. Nếu người vay không trả kịp và không có khả năng tiếp tục chi trả, Trang thường xuyên gọi điện chửi bới, gây sức ép, đe dọa, buộc người vay trả tiền.

Từ tháng 12/2022 tới nay, Công an tỉnh Vĩnh Long triển khai kế hoạch đấu tranh chống tội phạm, vi phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; vận động toàn dân giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ để được nhận quà tặng. Qua đó đã thu được trên 1.000 vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ các loại, như: Đao, kiếm, mã tấu, dao tự chế, bình xịt hơi cay, dùi cui điện, khóa số 8; súng tự chế bắn đạn bi, súng điện, súng bắn cồn, linh kiện vũ khí...

Công an tỉnh Bắc Giang bắt giữ đối tượng Lê Đình Hoàn (SN 1989, trú tại xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,5 tỷ đồng của 1 bị hại trú tại thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Đối tượng mạo danh là em trai của Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang. Để tạo lòng tin, Hoàn lưu giữ một số điện thoại di động trong danh bạ là tên của đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang và chủ động để bị hại nhìn thấy. Nhưng thực tế, Hoàn không quen, không biết và không có số điện thoại di động nói trên.

Đội QLTT số 1 (Cục QLTT tỉnh Đồng Nai) phối hợp với Công an huyện Nhơn Trạch kiểm tra đột xuất doanh nghiệp tư nhân ở khu phố Mỹ Khoan, thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, do ông N.T.T là chủ. Qua kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp tư nhân này đang kinh doanh, buôn bán hàng hóa là sách giáo khoa các loại có dấu hiệu giả mạo nhãn hàng hóa của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam gồm 33.809 bản phẩm các loại. Tổng trị giá hàng hóa theo giá bán niêm yết là 607.035.000 đồng.

Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) làm rõ nhóm đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm xe mô tô của người dân ở chung cư trên địa bàn, bắt giữ 4 đối tượng liên quan. Nhóm đối tượng lợi dụng đêm khuya, khi người dân để xe ở khu chung cư hoặc những nơi vắng vẻ thì các đối tượng liền tiếp cận phá khóa, mở xe nối dây điện cho xe nổ máy rồi lái xe tẩu thoát.

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ, trả lời câu hỏi về tiến độ, kết quả điều tra mới tại hai Tập đoàn Phúc Sơn và Thuận An, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết, hai vụ án này đã được đưa vào diện các vụ án do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Đến nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 23 bị can; đã thu giữ trên 300 tỷ đồng, gần 2 triệu USD, trên 500 lượng vàng và hơn 1.000 sổ đỏ các loại.