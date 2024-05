Bản tin Hình sự: Thủ đoạn xóa dấu vết của đường dây số đề 'khủng' ở Thanh Hóa

TPO - TIN NÓNG ngày 31/5: Công an tìm người đàn ông Hàn Quốc liên quan đường dây mại dâm cao cấp ở TPHCM; Một nữ hải quan sân bay Cam Ranh bị bắt về tội ‘Nhận hối lộ’; Khởi tố hai cán bộ hải quan liên quan đường dây buôn lậu xăng dầu...

Công an tỉnh Lào Cai vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Trần Việt Cường (SN 1985, trú tại phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai) về hành vi cưỡng đoạt tài. Ngày 23 - 24/5, lợi dụng tâm lý của lái xe hàng nông sản phải xếp xe chờ đợi lâu ngày để làm thủ tục thông quan xuất khẩu sang Trung Quốc, nếu không kịp thời xuất khẩu sẽ dẫn đến hư hỏng, phát sinh thêm các chi phí khác, Cường đã yêu cầu các lái xe phải nộp "tiền bãi, tiền vào cổng" là 500.000 đồng/xe. Cường đã thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản của 8 lái xe, với số tiền là 4 triệu đồng.

Công an TP HCM đang điều tra vụ án “Môi giới mại dâm”, “Đưa hối lộ” và “Môi giới hối lộ” do Kim Tae Hyung (49 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) cùng đồng phạm thực hiện. Kim Tea Hyung và Cha Jin Young (46 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) góp vốn kinh doanh nhà hàng Gallery nằm trên đường Bùi Thị Xuân (quận 1). Nhà hàng có 30 phòng hoạt động karaoke không phép, khoảng 80 tiếp viên nữ, 20 nhân viên phục vụ. Cơ sở này chỉ nhận phục vụ khách nước ngoài, chủ yếu là khách Hàn Quốc. Hai đối tượng chỉ đạo quản lý điều tiếp viên nữ của nhà hàng đi bán dâm cho khách nhằm mục đích kéo khách, tăng doanh thu, lợi nhuận cho nhà hàng...

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với bà Đỗ Thị Ngọc Quỳnh (45 tuổi, công chức hải quan Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Phú Mỹ) và ông Ngô Trung Hiếu (51 tuổi, công chức hải quan Đội Kiểm soát hải quan) do liên quan đến vụ án buôn lậu xăng dầu. Đây là kết quả của quá trình điều tra, mở rộng vụ án buôn lậu dầu FO, DO do đối tượng Lê Tấn Hòa (48 tuổi, ngụ quận 7) cùng đồng phạm thực hiện.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Nhung – công chức thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Cam Ranh về tội “Nhận hối lộ”. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hoà đã tiến hành khám xét nơi làm việc của bà Nguyễn Thị Nhung tại nhà ga T2. Cơ quan công an đã thu giữ 1 laptop màu đen của bà này để phục vụ công tác điều tra. Lãnh đạo Tổng cục Hải quan cho biết, vụ nhận hối lộ được xác định xảy ra trong thời điểm COVID-19 bùng phát.

Công an huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Anh Hoàng (SN 2006), trú tại huyện Thanh Thủy về hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, Hoàng mặc áo trùm đầu, đeo khẩu trang vào cửa hàng hỏi mua điện thoại. Người bán hàng lấy cho Hoàng xem 1 chiếc điện thoại di động iPhone 11 Pro, 256 Gb màu xanh. Lợi dụng lúc cửa hàng vắng người, đối tượng đã cầm chiếc điện thoại bỏ chạy. Người bán hàng đuổi theo đối tượng khoảng 100 mét thì mất dấu, tài sản bị cướp giật trị giá khoảng 8 triệu đồng.

Công an TP Thanh Hóa vừa triệt xóa đường dây đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề với số tiền giao dịch khoảng 400 triệu đồng/ngày do Trần Đình Thọ (SN 1973, ở phường Ba Đình, TP Thanh Hóa) cầm đầu, đồng thời khởi tố 17 đối tượng liên quan đến đường dây này. Các đối tượng sử dụng điện thoại thông minh và áp dụng phần mềm phân tích số hoá để tập hợp các bảng dãy số rồi cho các đối tượng đánh bạc qua tin nhắn Zalo trong nhóm kín và chuyển tiền ăn thua, chia lợi nhuận qua các tài khoản ảo. Sau khi giao dịch, các đối tượng xóa hết dấu vết và thông tin trong ngày để tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng.

Đào Đức Cường cởi trần, đầu đội mũ lưỡi trai, tay cầm hung khí (đoạn sắt dài khoảng 50cm), đi thẳng vào trụ sở Công an phường Phú Sơn, TP Thanh Hoá (địa chỉ tại số 475 đường Nguyễn Trãi) la hét inh ỏi. Ngay sau đó, đối tượng đã bị cảnh sát khống chế, tịch thu hung khí. Tại phòng làm việc của Công an phường Phú Sơn, Cường có biểu hiện bất bình thường, liên tục hát rất to, mặc kệ mọi người xung quanh.