Bản tin Hình sự: Đối tượng dùng đá ném ô tô, rút dao tấn công cảnh sát khi bị vây bắt

TPO - TIN NÓNG ngày 28/5: Bắt đối tượng tổ chức đưa nhóm người vượt biên sang Campuchia làm 'việc nhẹ lương cao'; Bị lừa 600 triệu tiền 'chạy án' cho con, bị hại nghẹn ngào xin tòa không phạt tù kẻ lừa đảo; Cô gái hoảng loạn đi vay tiền để gửi cho bạn trai quen qua mạng...

TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Tiến Dũng (SN 1972, trú TP Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Gia đình bà Lê Thị T. (SN 1958, trú thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) bị lừa mất 600 triệu đồng khi nhờ người "chạy án" cho con trai nhưng vẫn bị tuyên án tử hình. Sau đó, bà T. kiện người này ra tòa. Tuy nhiên, tại phiên tòa, bà T. bật khóc xin “giảm hết cấp”, không phạt tù kẻ lừa đảo.

Sáng 28/5, tại UBND phường Vĩnh Mỹ, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang, VKSND tỉnh An Giang phối hợp với VKSND tỉnh Long An đã tổ chức phục hồi danh dự bằng hình thức trực tiếp xin lỗi, và cải chính công khai đối với ông Lâm Hồng Sơn (68 tuổi, tạm trú TP. HCM) sau 34 năm bị bắt oan. Ông Sơn là người bị Công an tỉnh Long An, An Giang bắt giam oan 2 lần từ năm 1990 đến 1991, với cáo buộc lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trốn thuế. Cơ quan chức năng đã trả tự do cho ông sau vài tháng bắt tạm giam vì chưa đủ căn cứ.

Tháng 3/2024, chị L. (tên được thay đổi, trú tại Quan Hóa, Thanh Hóa) làm quen với một tài khoản Facebook có tên “Bùi Tiến Dũng”. Sau một thời gian nói chuyện, chị L. nảy sinh tình cảm với người này. Đối tượng đã dụ dỗ chị L. gọi video sau đó bí mật ghi lại những hình ảnh nhạy cảm của nạn nhân. Tiếp đó tài khoản “Bùi Tiến Dũng” nhắn tin hỏi vay chị L. số tiền 200 triệu đồng, tuy nhiên chị L. không đồng ý, ngay lập tức đối tượng đã đe dọa nếu không chuyển tiền sẽ gửi video nhạy cảm của chị L cho bạn bè, người thân chị L. May mắn sự việc được cơ quan công an ngăn chặn.

Đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Quảng Trị cho hay, đơn vị vừa phối hợp với Cục Cửa khẩu BĐBP khám phá vụ vận chuyển trái phép số lượng lớn ma túy từ Lào về Việt Nam. Lực lượng BĐBP bắt quả tang 5 đối tượng quốc tịch Lào đang vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam; thu giữ tang vật 100 bánh heroin, được cất giấu trong xe ô tô hiệu Santa Fe biển kiểm soát Lào, cùng nhiều tang vật liên quan khác. Các đối tượng khai nhận vận chuyển thuê với giá 6.000 USD.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phan Quang Tùng (SN 2003, trú tại xã Sơn Hùng, huyện Thanh Sơn) về hành vi “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”. Công an xác định, Tùng đã tổ chức đưa 1 nhóm người đi nước ngoài để thực hiện hành vi lừa đảo trên không gian mạng. Cơ quan công an đã kết luận, Phan Quang Tùng đã tổ chức đưa 7 người ra nước ngoài trái phép để làm việc.

Sáng 28/5, trên tuyến QL 80 qua thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, Kiên Giang xuất hiện 1 đối tượng chạy xe máy và dùng đá ném vào nhiều ô tô, xe máy đang di chuyển. Quá trình bị vây bắt, người này dùng dao tấn công làm một chiến sĩ công an thị trấn Kiên Lương bị thương ở phần đầu phải nhập viện cấp cứu. Đến thời điểm này, cơ quan ghi nhận hiện có 6 xe ô tô và một người dân đi xe máy bị đối tượng ném đá. Được biết, đối tượng là Lưu Văn Mạnh (SN 1979) có biểu hiện tâm thần và từng có tiền án tại địa phương do gây rối trật tự công cộng.

TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Hoàng Văn Phương (SN 1979, trú tại Nam Từ Liêm, Hà Nội) và bị cáo Nguyễn Thị Hoàng Ngân (SN 1979, trú tại Kiến An, Hải Phòng) về tội “Trốn thuế”. Phương chỉ đạo người thân, người quen đứng tên giám đốc 6 công ty ký các hóa đơn và hợp đồng mua bán nhằm mục đích trốn thuế. Toàn bộ con dấu và tài liệu liên quan đến 6 công ty thành lập thêm đều do Phương quản lý. Sau đó, Phương cùng với Ngân - kế toán đã thực hiện các hành vi gian lận thuế giá trị gia tăng để trốn nộp thuế gần 63 tỷ đồng.