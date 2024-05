Bắt đối tượng tổ chức đưa nhóm người vượt biên sang Campuchia làm 'việc nhẹ lương cao'

TPO - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phan Quang Tùng (SN 2003, trú tại xã Sơn Hùng, huyện Thanh Sơn) về hành vi “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”. Công an xác định, Tùng đã tổ chức đưa 1 nhóm người đi nước ngoài để thực hiện hành vi lừa đảo trên không gian mạng.

Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 5/2023, Phan Quang Tùng và Nguyễn Văn Tuấn đã sang Campuchia để làm việc, sử dụng hộ chiếu phổ thông. Công việc của họ là sử dụng mạng xã hội Telegram để tương tác trong các nhóm chat. Tại Campuchia, Tùng đã quen biết một người Việt Nam tên là Tuấn Anh thông qua mạng xã hội nhưng không biết thông tin đầy đủ về anh ta. Sau khi trở về Việt Nam, Tuấn Anh đã liên lạc với Tùng qua Facebook để đề cập đến việc tìm kiếm người Việt Nam để làm việc ở Campuchia trong một công việc có tính lừa đảo. Tùng đã thỏa thuận với Trần Đức Long, Phùng Văn Tâm, Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Văn Nghĩa và Nguyễn Anh Tuấn, không làm thủ tục xuất nhập cảnh, và đã vượt biên sang Campuchia. Sau khi đến và ổn định tại Campuchia, Tùng tiếp tục tìm kiếm người khác như Tạ Thành Công và một người tên Hiệp để đưa sang làm việc. Mỗi người được giới thiệu thành công, Tùng sẽ nhận được khoản tiền 200 USD. Tuy nhiên, do công ty bên Campuchia giải thể, một số người đã phải trở về Việt Nam. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện Tùng tổ chức đưa công dân địa phương ra nước ngoài trái phép để làm việc. Sau khi thu thập đủ bằng chứng và tài liệu cần thiết, cùng với lời khai của các bên liên quan, cơ quan công an đã kết luận rằng Phan Quang Tùng đã tổ chức đưa 7 người ra nước ngoài trái phép để làm việc. Vì vậy, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Phan Quang Tùng về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” theo Điều 349 Bộ Luật hình sự 2015. Minh Đức