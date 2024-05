Bản tin Hình sự: Bị khởi tố vì mua súng quân dụng trên mạng về bắn thử

TPO - TIN NÓNG ngày 25/5: Khởi tố cựu Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam; Người phụ nữ bị xử phạt vì báo tin giả tới fanpage công an tỉnh; Những sai phạm khiến Chủ tịch thị xã Cửa Lò cùng 3 cán bộ bị bắt tạm giam...

Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đang điều tra việc chị L. (SN 1979, trú tại Tây Hồ) trình báo bị đối tượng mạo danh cán bộ công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó chị L. nhận được cuộc gọi của một đối tượng tự xưng là cán bộ công an, đối tượng này yêu cầu chị khai báo thông tin cá nhân qua cổng dịch vụ công. Sau đó, người này gửi cho đường link cài đặt phần mềm dịch vụ công giả mạo cho chị L. Khi cài đặt xong thì điện thoại chị L. bị treo. Nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, nạn nhân đã ra ngân hàng để kiểm tra thì phát hiện tài khoản bị mất hơn 2 tỷ đồng.

Công an TP. Tân Uyên (Bình Dương) xác minh, làm rõ, đồng thời ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà H.X.N. (quê Bình Dương) về hành vi “Báo thông tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền”. Bà N. đã nhắn tin đến hộp thư điện tử của trang Fanpage Công an tỉnh Bình Dương với nội dung phản ánh bất cập về công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ lĩnh vực cư trú của Công an phường Tân Hiệp.

Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ Nguyễn Văn Quí (17 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng) để điều tra liên quan đến vụ người đàn ông bị đâm chết trước cổng một công ty xảy ra trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên. Trước đó, ông H.V.S (44 tuổi, ngụ Bình Dương) bị hai người chặn đánh trước cổng công ty nơi ông S đang làm việc trong khu công nghiệp Tân Bình (huyện Bắc Tân Uyên). Ông S. bị một đối tượng dùng dao đâm rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện song do vết thương quá nặng nên đã không qua khỏi.

Công an tỉnh Nghệ An đã bắt tạm giam 5 đối tượng, trong đó có ông Doãn Tiến Dũng (SN 1964 - Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò). Những người liên quan có hành vi thu hồi đất khi không đủ căn cứ theo quy định của Luật đất đai; thực hiện không đúng trình tự, thủ tục trong công tác bồi thường; bố trí đất tái định cư không đúng đối tượng, vượt hạn mức; xác định giá đất tái định cư thấp hơn so với quy định.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng chống người thi hành công vụ Đinh Ngọc Hai (34 tuổi). Khi bị tổ công tác dừng kiểm tra nồng độ cồn, ma túy Hai không chấp hành, điều khiển xe đâm thẳng vào Tổ công tác làm Thượng úy Trần Văn Đoàn, cán bộ Đội CSGT-TT Công an huyện Nam Sách bị ngã ra đường. Tổ công tác sau đó đã kịp thời khống chế đối tượng và đưa về Công an huyện làm việc.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đang tạm giữ hình sự đối với Trần Phước Thành (SN 1987, ngụ xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh) điều tra về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Qua công tác kiểm tra hành chính tại phòng trọ ở phường 11 (TP Cao Lãnh), cơ quan Công an phát hiện và thu giữ khẩu súng quân dụng cùng 9 viên đạn. Tại cơ quan Công an, Thành khai mua khẩu súng trên qua mạng xã hội với giá 4 triệu đồng. Sau đó đối tượng đã bắn thử 1 viên rồi mang về phòng trọ cất giấu.

Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Hoàng Thị Thu Hiền (thường gọi là Hoàng Ly Sa, SN 1991, trú tại Quảng Trị). Theo cơ quan công an, để có tiền trả nợ gốc và lãi cho những người đã đóng góp, trong ngày 25 và 26/7/2023 đối tượng Hiền đã đưa ra nhiều thông tin gian dối (góp tiền mua bán, giao dịch đất thu về tiền lời cao) để các bị hại tin tưởng và chuyển cho Hiền tổng số tiền hơn 4,9 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền trên đối tượng mang trả cho những bị hại trước và chi tiêu cá nhân.