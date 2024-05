Bản tin Hình sự: Nhóm người đang ăn nhậu bị tạt axit dẫn đến thương vong

TPO - TIN NÓNG ngày 23/5: Lừa tiền ‘chạy’ vào biên chế ngành công an rồi bỏ trốn ra nước ngoài; Truy nã cựu Trưởng phòng Tàu sông Cục Đăng kiểm Việt Nam; Công an truy tìm cựu Chủ tịch FLC Đặng Tất Thắng...

TAND tỉnh Lào Cai tiếp tục khai toà, xét xử vụ án liên quan loạt cựu lãnh đạo tỉnh “nhúng chàm” khi tiếp tay cho doanh nghiệp khai thác khoáng sản trái phép. Đại diện cơ quan truy tố đã đề nghị mức án từ 5-6 năm tù đối với cựu Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh. Ở mức án nhẹ hơn, ông Doãn Văn Hưởng cựu Chủ tịch tỉnh Lào Cai bị đề nghị từ 4-5 năm tù cho cùng tội danh "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Công an tỉnh Cao Bằng vừa phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành tiếp nhận và tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Trần Vinh (SN 1991), trú tại Thôn 2, xã Liên Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vinh bị tố cáo lừa đảo chiếm đoạt 600 triệu đồng hứa xin, chạy cho một người đàn ông vào biên chế ngành Công an. Sau khi nhận tiền của bị hại, Vinh không thực hiện như hứa hẹn và cũng không trả lại tiền cho nạn nhân mà dùng số tiền đó chi tiêu vào mục đích cá nhân và bỏ trốn ra nước ngoài.

Công an TP HCM xác định, ông Đỗ Trung Học (63 tuổi, quê Hải Phòng) trong thời gian giữ chức vụ Trưởng Phòng Tàu sông thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam đã nhiều lần nhận tiền hối lộ từ Nguyễn Xuân Hào (33 tuổi, quê Quảng Ngãi, đăng kiểm viên Chi cục Đăng kiểm Long An) với tổng số tiền hơn 2,8 tỷ đồng để cấp 38 thông báo năng lực cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa, phục hồi phương tiện thuỷ nội địa cho 38 xưởng đóng tàu trên địa bàn tỉnh Long An.

Ông T. (38 tuổi, ngụ quận 4, TP HCM) và ông L. (khoảng 30 tuổi) cùng nhiều người khác ăn nhậu trước dãy nhà trọ nằm trong con hẻm trên đường Huỳnh Tấn Phát, (phường Bình Thuận, quận 7). Sau khi bỏ về phòng trọ, ông T. cầm theo can axit và một con dao quay trở lại tạt can axit vào nhóm có khoảng 8 người đang nhậu. Bị tạt axit bất ngờ, mọi người hô hoán, tháo chạy và tìm cách tẩy rửa. Vụ việc khiến ông L. bị dính axit nhiều nhất và tử vong sau khi đưa đi bệnh viện cấp cứu, 7 người khác bị thương.

Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt giữ 2 thanh niên được xác định có liên quan đến thi thể cô gái trong vali. Hai thanh niên sống lang thang ở TP Vũng Tàu, quen biết với nạn nhân qua mạng xã hội. Sau khi cô gái từ TPHCM xuống Vũng Tàu chơi, 2 đối tượng trên đã đưa nạn nhân vào khách sạn sát hại, lấy tài sản và bỏ xác vào vali rồi đưa lên khu vực Núi Nhỏ phi tang.

Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã phát đi thông báo đang kiểm tra, xác minh tin báo của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Thương Tín về dấu hiệu tội phạm do Đặng Tất Thắng, cựu Chủ tịch FLC “Lợi dụng quyền tự do, dân chủ xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo quyết định phân công của Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra về giải quyết nguồn tin tội phạm…

Công an huyện Krông Ana (Đắk Lắk) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ, khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của ông Nguyễn Văn Sanh (Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp Thanh Bình) và Nguyễn Thị Trang (Kế toán HTX) về hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Trước đó, HTX này được Nhà nước cấp kinh phí hỗ trợ để xây dựng các công trình thủy lợi, trạm biến áp, đường dây tải điện... sau khi nhận được số tiền, ông Sanh và Trang đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy định của pháp luật đã gây thiệt hại cho ngân sách số tiền hàng trăm triệu đồng.